Процессор AMD Ryzen Threadripper 5990X разогнан до 4,82 ГГц, набрал 100 000 баллов в Cinebench R23 и достиг 80% высокой производительности по сравнению со стандартным чипом

Экстремальный оверклокер SkatterBencher разогнал процессор AMD Ryzen Threadripper 5990X HEDT до 4,82 ГГц по всем 64 ядрам на выделенной установке водяного контура.

Процессор AMD Ryzen Threadripper протестирован рассеянный пост Это чип 5990X, и он не является официальным чипом, выпущенным Red Team. По сути, это инженерный образец, доступный оверклокеру, с 64 ядрами, 128 потоками, 288 МБ кэш-памяти L3 и тактовой частотой до 2,65 ГГц (в среднем 2,27 ГГц). Процессор протестирован на ASUS ROG ZENITH II Extreme Alpha с 32 ГБ (8 x 4) памяти DDR4-2144. Для охлаждения использовался специальный кольцевой водяной охладитель EK-Quantum.

Этот конкретный образец назван с кодом OPN «100-000000443-40_Y», который аналогичен моделям AMD Ryzen Threadripper 5000, показанным на Различные справочные базы данных. Это подтверждает тот факт, что AMD имела в качестве инженерных образцов стандартные чипы Non-Pro, но решила не выпускать их по неизвестным причинам. На базе AMD Последняя стратегия HEDTОднако похоже, что компания сосредоточится в основном на сегментах рабочих станций и профессионалов, а это означает, что стандартные чипы Threadripper X-Series в обозримом будущем будут отсутствовать. Другая важная вещь заключается в том, что процессор работает с TRX40 ZENITH II Extreme, в то время как процессоры Threadripper 5000WX не делают ничего, кроме Платформа WRX80 дороже.

Теперь вернемся к тестам: SkatterBencher известен тем, что использует все виды стратегий разгона, включая PBO, Curve Optimizers и ручной разгон. Наилучшие результаты на процессоре AMD Ryzen Threadripper 5990X были достигнуты при ручном разгоне, что неудивительно. Единственным недостатком является ограниченная максимальная частота однопоточного разгона, но преимущества ручного разгона перевешивают недостатки и лучше по сравнению с PBO, когда вы ищете максимальный прирост производительности. Протестированная на каждой ПЗС-матрице и восьми ПЗС-матрицах на чипе Ryzen Threadripper 5990X, ПЗС-4 показала наилучшие результаты настройки, достигнув частоты 4,82 ГГц при 1,45 В.

AMD Ryzen Threadripper 5990X 100K Cinebench R23 История:

AMD Ryzen Threadripper 5990X OC против стандартного процессора:

С точки зрения производительности, по сравнению со штатным чипом HEDT, разогнанный вручную процессор AMD Ryzen Threadripper 5990X достиг более чем 50% прироста в тесте AI, 58% прироста в Cinebench R23 и более чем 80% прироста производительности в тесте. тест AI.3DMark CPU Profile. ЦП тоже Я преодолел отметку в 100 000 (100 000) Cinebench R23 является многопоточным, и это просто безумие. Во время работы Cinebench чип достиг максимальной тактовой частоты 4,525 ГГц и температуры процессора 95°C. Процессор потреблял безумную пакетную мощность 691 Вт при ручном разгоне.

Это еще не все, разгон также предоставляет файл Руководство по достижению частоты 4,65 ГГц за 5 минут На процессоре AMD Ryzen Threadripper 5990X. Будет ли это работать так же с 5995WX, еще неизвестно, пока пользователи не смогут приобрести чип в сегменте DIY. Будут некоторые материнские платы, такие как МСИ ВС WRX80, ASUS WRX80 PRO WS SAGE SEИ Создатель ASRock WRX80и Гигабайт WRX80 SU8 Что предлагает поддержку разгона на процессорах Threadripper Pro. Это было подтверждено Tomshardware после обращения к официальному представителю AMD, как указано ниже:

[Editor’s Note: After publishing this story, an AMD representative contacted us via email, pointing out that the 5000 WX-series is actually unlocked for overclocking, contrary to the statements below. The company also provided a link to public documents about Threadripper 5000 WX that states, in part, » Select WRX80 motherboards from our ODM partners will support both memory and CPU overclocking for users looking to push the limits of their workstation even further.” via Tomshardware

AMD has confirmed that they aren’t done with Threadripper CPUs and will be releasing Zen 4 parts next year but whether they remain a Pro-only solution or come in DIY flavors for mainstream HEDT platforms remains to be seen.