Прочтите дань уважения Ким Кардашьян Манфреду Тьерри Мюглеру

Модели и музыканты среди тех, кто отдал дань уважения в социальных сетях французскому модельеру Манфреду Тьерри Мюглеру, который скончался в воскресенье в возрасте 73 лет.

Дайана Росс, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кайли Миноуг, Джорджия Мэй Джаггер, Ирина Шейк и Бейонсе оплакивают потерю Мюглера, чьи будущие скульптурные творения часто определяются широкими плечами и узкой талией.

Легенда музыки Росс прокомментировал: «Я буду скучать по тебе, Тьерри Мюглер». изображение отдачи С Мюглером, который наряжал ее для различных подиумов и развлекательных мероприятий. «Это было удивительное время в нашей жизни».

в самом сердце сердца мемориал инстаграмМагнат красоты Ким Кардашьян похвалила «видение» Мюглера, его «преобразования» и его «волшебство». Она также рассказала о некоторых из своих любимых коллекций Mugler, в том числе о платье Met Gala 2019 года, которое было Буквально капает в кристаллы.

Я написал: «Мое сердце разрывается». «Нет никого похожего на тебя!… Для меня большая честь знать тебя, проводить с тобой время и быть для тебя источником вдохновения. Мы так много хотели показать миру, что мы планировали сделать вместе, но ты уже дал нам так много».

«Я никогда не забуду, как мы вместе путешествовали по миру и узнавали от самого мастера о том, что на самом деле означает мода! Я всегда говорил, что красота спасет мир — и вы действительно думали, что это лучшее место из-за красоты повсюду! Спасибо тебе для красоты».

Певица Бейонсе, еще одна известная сотрудница Mugler, поделилась черно-белой фотографией дизайнера. На ее сайте С надписью «Покойся с миром». Художница «Lemonade» также опубликовала трогательную коллекцию образов Мюглер, которые она создавала на протяжении многих лет, в том числе любимый фанатами золотой костюм, который она носила во время клипа на свой сингл «Sweet Dreams».

Актер Уилсон Круз Мюглер также поприветствовал через твиттер, «Кто бы это сделал, как #Тьерри Мюглер? Никто! #рвать Легенда».

Ряд знаменитостей выразили свое горе в разделе комментариев к последним книгам Мюглера. Поделиться в Instagramкоторый подтвердил его смерть в воскресенье.

Модель Хадид написала «Nonononono», а певица Миноуг прокомментировала: «Мои глубочайшие соболезнования… настоящий провидец. Спасибо за ваше искусство, Манфред».

Среди других комментаторов — модель Джаггер, которая назвала Мюглера «силой творчества и доброты», и актриса «Черный глаз» Трейси Эллис Росс, опубликовавшая серию смайликов с разбитыми сердцами.

по отдельности заявление в инстаграмеМодель Шейк восхваляла Мюглера как «бога моды», который «ушел слишком рано», и поделилась кучей фотографий с художником по одежде.

«Это редко бывает правдой, добрее, милее», — написала Шейк. «[You will] Вечно отсутствовать в русском языке».

На ней История инстаграмаЗвезда реалити-шоу Кортни Кардашьян опубликовала смайлик с разбитым сердцем и фотографию творений ее знаменитой семьи «All in Mugler». Также была убита горем чемпионка RuPaul’s Drag Race Ши Кули, которая оплакивала двойную потерю Мюглера и его коллеги-гиганта моды Андре Леона Тэлли, который умер на прошлой неделе в возрасте 73 лет.

«Не Мюглер?!?!?» Кули написал в твиттере. «Сначала Андре, а теперь Тьерри? Это уже слишком».