Прошлые Олимпийские игры: Канада выиграла первое золото в женском футболе | буйволиный спорт

Произвольный финал команды запланирован на субботу.

Среди других членов команды ОКР: Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, Полина Кумар и Мария Шурочкина.

Ромашина объединилась с Колесниченко, чтобы выиграть дуэт в среду.

Единственные спортсмены, которые выиграли по крайней мере семь олимпийских золотых медалей, но ни разу не выиграли ни серебра, ни бронзы, – это ямайский спринтер Усэйн Болт и американский прыгун Рэй Иори, которые выиграли восемь золотых медалей в легкой атлетике.

Украина, выступавшая под песню «Лебединое озеро», была вынуждена преодолеть техническую неисправность, из-за которой ее музыка не включалась вовремя.

Японец Рио Киуна выиграл золотую медаль в мужском ката, победив испанца Дамиана Кинтеро в финале и заработав первую золотую медаль принимающей страны в своем дебютном каратэ на Олимпийских играх.

Киюна получил 28,72 балла за свое знакомство с позами карате. Его 27,66 балла превзошел Кинтеро, занявший первое место в финале.

Каратэ превратилось в свою современную форму в Японии в течение 20 века, и пять лет назад Токийские игры были выбраны первыми Олимпийскими играми в этом виде спорта.