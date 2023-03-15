Прощаться с Китаем и Россией непросто — ПОЛИТИКО

Элизабет Брау — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, консультант Gallos Technologies и автор будущей книги «До свидания, глобализация».

Прощаться нелегко.

Сотни компаний объявили о своем уходе из России с начала ее вторжения в Украину, однако многие, похоже, остались. Между тем, когда дело доходит до Китая, Apple и другие известные транснациональные корпорации объявили, что они дружат с такими странами, как Вьетнам, Индия и даже США, но торговля между США и Китаем пострадала. новые рекорды в прошлом году. что происходит?

Суть в том, что компаниям очень сложно уйти из стран, особенно из стран, настроенных враждебно или не желающих сдаваться.

Например, он много консультировался. существующий Исследователи из Йельского университета подтвердили, что более 1000 западных компаний сократили свою деятельность в России. Но в декабре профессор бизнеса и коммерции Саймон Дж. Событие и Никколо Пизани, что ниже 9 процентов Из 1404 компаний ЕС и G7, действовавших в России до вторжения, они фактически покинули страну.

Начинается большой академический спор о том, кто прав. Но на самом деле обе стороны могут быть правы.

Йельская команда задокументировала корпоративные заявления, обещающие свернуть операции в России, а Event и Pisani задокументировали продажу — это совершенно разные вещи.

Как сказала мне Лора Бернс, старший исполнительный директор глобального страхового брокера Willis Towers Watson, «расставания случаются с трудом». И это в лучшие времена.

Закрытие операций, продажа объектов и заполнение всех документов достаточно сложны, когда компания решает покинуть дружественную страну, но многие из компаний, которые сейчас пытаются уйти из России и Китая, работают не на дружественной территории.

Когда Россия вторглась в Украину и началась западная иммиграция, российские законодатели и Кремль быстро объявили, что страна может принять решение конфисковать активы уходящих западных компаний. В то время как компании, начиная от British Petroleum (BP) и заканчивая немецкой сетью DIY Ubi Boemarkt, выполнили свои обещания уйти, они потеряли при этом миллиарды долларов. И западные компании, работающие в России, в том числе те, которые хотят уйти, теперь должны это сделать положить свой заработок На специальный счет в российском банке — и эти деньги могут быть выплачены только с одобрения правительства России. БП также отчеты На таком счету застряли деньги.

«Уход из России вызывает быструю распродажу, после чего компании могут вывозить из страны лишь малую часть выручки», — сказал Бернс. Россия, кажется, говорит, что если компании уйдут, они тоже могут набить свои карманы. Это по-прежнему предполагает, что Кремль может быть благосклонен к истокам».

Но финансовые проблемы — это только одно осложнение. В стране, где наказывается так много компаний, руководителей и чиновников, даже найти покупателя для распродажи — большая проблема. Яцек Ольчак, генеральный директор табачного гиганта Philip Morris Рассказывать В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что, несмотря на переговоры с тремя серьезными потенциальными покупателями в России, «переговоры зашли в тупик, потому что никто не знает, как я могу заставить это работать».

«Когда я говорю, что ухожу или не ухожу, это совершенно не имеет значения, потому что я пытался в прошлом году, и реальность такова, что я [stuck] Со всем этим».

В декабре Apple объявила, что начнет использовать чипы, произведенные ее тайваньским поставщиком TSMC, на заводе, который будет построен в Аризоне | Сэм Йе / AFP через Getty Images

Учитывая все это, неудивительно, что компании, рассматривающие выход из Китая, теперь внимательно изучают, как обстоят дела у компаний, покидающих Россию. И многие уже знают, как они хотят это сделать: не сразу закрывая магазин в Китае — потери были бы слишком велики, — а перенося часть операций в другие страны. «Устранение рисков» — модное слово дня.

Вот так, в декабре, Apple объявить Он начнет использовать микросхемы, произведенные тайваньским поставщиком TSMC, на заводе, который будет построен в Аризоне. Apple и Samsung также переносят производство некоторых планшетов и смартфонов, в том числе последних моделей, за пределы Китая. Вьетнам и Индия.

Но перемещать относительно простые фабрики — например, швейные фабрики — очень сложно, потому что это включает не только управление фабрикой, но и перезагрузку сложных цепочек поставок. Представьте, что ваша семья с несколькими детьми школьного возраста переезжает в новый дом в новой стране, умножьте это на тысячу, и вы получите идею. А перенос высокотехнологичного производства еще в тысячу раз сложнее.

Это означает, что для того, чтобы завести друзей вдали от Китая, потребуется время. Этот временной лаг означает, что торговая статистика между Китаем и США, а также Китаем и другими западными странами будет продолжать рисовать радужную картину, даже когда ситуация на местах будет иной.

На самом деле Пекин может вытащить «Москву» и попытаться помешать или отсрочить уход компаний, которые он хочет сохранить. «Западные компании способствовали прогрессу Китая, и если некоторые компании решат уйти, это не удовлетворит Пекин», — отметил Бернс. «Китай хочет уверенности в себе, но этого еще не удалось».

Таким образом, Пекин может легко выступить с угрозами о распределении или начать требовать, чтобы дивиденды размещались на банковских счетах, откуда не могут быть сняты средства из западных стран. Или он также может изобретать совершенно новые угрозы и препятствия.

Если мы еще не слышали, как многие компании объявляют об уходе из Китая, вот причины — и именно по этим причинам уход из России происходит так медленно. Тем из нас, кто никогда не осуществлял уход компании из все более враждебной страны на фоне быстро обостряющегося геополитического противостояния, лучше не предлагать лидерство на заднем сиденье — по крайней мере, до тех пор, пока мы не изучим тонкости нескольких потенциальных выводов.

* Элизабет Брау время от времени работает консультантом Willis Towers Watson.