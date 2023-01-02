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Прыгай внутрь! Путеводитель по событию • MTG Arena

2 января, 2023
Artem Sokolov

MTG Arena проведет специальную серию мероприятий под названием Десятиборье. Десять событий в различных форматах, охватывающих пятнадцать дней, завершаются одним финальным событием, дающим шанс выиграть крупные призы, в том числе два Копии каждой карты в будущем Фириксия: Все будет едино Обозначение! Это руководство будет содержать все, что вам нужно знать о Jump In! Событие, включая расписание, награды и наши эксклюзивные списки форм.

Детали события

  • Продолжительность: с 1 января 2021 г., 8:00 по тихоокеанскому стандартному времени, по 4 января 2021 г., 8:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
  • Форма: бедные
  • входная плата: 2000 золотых или 400 драгоценных камней
  • заканчивается еще7 побед или 3 поражения, в зависимости от того, что наступит раньше
  • структура соответствия: Лучшие матчи (BO1)

награды

Победы Вознаграждение
7 побед 4000 золотых + жетоны дека
5-6 побед 3 банки
3-4 победы 2 упаковки
1-2 победы 1 упаковка
0 побед Нет наград
Вступительный бонус бронза Шлифовальный Титан сколько?
бронза Шлифовальный Титан сколько?

Наборы, которые можно получить во время событий Decathlon, могут быть из легальных колод в Историческом и Стандартном режимах, а также могут включать в себя новые наборы Alchemy: Innistrad:

  • Стандартная основная группа: 40%
  • Нестандартный основной групповой пакет: 40%
  • Химическая группа — 10%
  • Легендарный набор: 10%

Вы можете регистрироваться на мероприятия десятиборья сколько угодно раз, но вы можете получить только один жетон десятиборья за каждое мероприятие. Вам также нужно получить три разных жетона, чтобы попасть в финал, поэтому запланируйте участие в других мероприятиях, если хотите получить отличные финальные призы.

Прыгай внутрь! Гид

К сожалению, у нас нет конкретных советов относительно Прыгай внутрь! Где это будет во многом определяться пакетами, которые вам предложат. Тем не менее, рекомендуется понимать, какие редкие предметы предлагает каждый набор, и выбирать самые сильные наборы редких предметов, а также те, которые работают синергетически друг с другом. Чтобы узнать, что в нем, обязательно ознакомьтесь с руководством и надейтесь на более синергетические пакеты друг с другом.

прошедшие события

первое Десятиборье Это лучший среди алхимии один! 63 новых мощных цифровых карты и 11 существующих стандартных карт, которые нужно сбалансировать, чтобы изменить метаигру. В этом совершенно новом формате мы обязательно увидим большое разнообразие колод, в которых он присутствует. Вот все, что вам нужно знать о событии, наградах и примерных списках наград от сообщества с наибольшим количеством побед.

Детали события

  • Продолжительность: с 18 декабря 2021 г., 8:00 по тихоокеанскому времени, до 20 декабря 2021 г., 8:00 по тихоокеанскому времени.
  • Форма: химия
  • входная плата: 2000 золотых или 400 драгоценных камней
  • заканчивается еще7 побед или 3 поражения, в зависимости от того, что наступит раньше
  • структура соответствия: Лучшие матчи (BO1)

награды

Победы Вознаграждение
7 побед 3000 золотых + жетоны дека
6 побед 3 банки
5 побед 2 упаковки
3-4 победы 1 упаковка
0-2 победы Нет наград
Вступительный бонус Сколько кругов по десятиборью
Рукав десятиборья с борцом в доспехах, прыгающим в драку.
Сколько кругов по десятиборью

Наборы, которые можно получить во время событий Decathlon, могут быть из легальных колод в Историческом и Стандартном режимах, а также могут включать в себя новые наборы Alchemy: Innistrad:

  • Химия: Набор Иннистрада: 20%
  • Стандартный пакет: 40%
  • Пакет исторической коллекции: 40%

Вы можете регистрироваться на мероприятия десятиборья сколько угодно раз, но вы можете получить только один жетон десятиборья за каждое мероприятие. Вам также нужно получить три разных жетона, чтобы попасть в финал, поэтому запланируйте участие в других мероприятиях, если хотите получить отличные финальные призы.

Справочник по химии

Вот наша последняя статья об алхимии (a.k.a. Отличный Статья), которая выходит за рамки мероприятия, но и рекомендации для тройки лидеров.

7 колод алхимии битов

Ниже приведены списки отрядов от сообщества, которым удалось достичь максимум 7 побед в событиях. Мы показали по одной колоде каждого архетипа — обратите внимание, что это не представление метаигры Алхимии в целом.

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Зона MTG Arena Премиум
ДоггертQBones

ДоггертQBones

Роберт «DoggertQBones» Ли — директор по контенту в MTGAZone и игрок Арены с высоким рейтингом. Он имеет GP Top 8 и является пионером известных оригинальных моделей, таких как UB 8 Shark, UB Yorion и GW Company в Historic. Помимо магии, его страсть заключается в писательстве и коучинге! Присоединяйтесь к нашему сообществу на
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