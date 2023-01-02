Прыгай внутрь! Путеводитель по событию • MTG Arena

MTG Arena проведет специальную серию мероприятий под названием Десятиборье. Десять событий в различных форматах, охватывающих пятнадцать дней, завершаются одним финальным событием, дающим шанс выиграть крупные призы, в том числе два Копии каждой карты в будущем Фириксия: Все будет едино Обозначение! Это руководство будет содержать все, что вам нужно знать о Jump In! Событие, включая расписание, награды и наши эксклюзивные списки форм.
Детали события
- Продолжительность: с 1 января 2021 г., 8:00 по тихоокеанскому стандартному времени, по 4 января 2021 г., 8:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
- Форма: бедные
- входная плата: 2000 золотых или 400 драгоценных камней
- заканчивается еще7 побед или 3 поражения, в зависимости от того, что наступит раньше
- структура соответствия: Лучшие матчи (BO1)
награды
|Победы
|Вознаграждение
|7 побед
|4000 золотых + жетоны дека
|5-6 побед
|3 банки
|3-4 победы
|2 упаковки
|1-2 победы
|1 упаковка
|0 побед
|Нет наград
|Вступительный бонус
|бронза Шлифовальный Титан сколько?
Наборы, которые можно получить во время событий Decathlon, могут быть из легальных колод в Историческом и Стандартном режимах, а также могут включать в себя новые наборы Alchemy: Innistrad:
- Стандартная основная группа: 40%
- Нестандартный основной групповой пакет: 40%
- Химическая группа — 10%
- Легендарный набор: 10%
Вы можете регистрироваться на мероприятия десятиборья сколько угодно раз, но вы можете получить только один жетон десятиборья за каждое мероприятие. Вам также нужно получить три разных жетона, чтобы попасть в финал, поэтому запланируйте участие в других мероприятиях, если хотите получить отличные финальные призы.
Прыгай внутрь! Гид
К сожалению, у нас нет конкретных советов относительно Прыгай внутрь! Где это будет во многом определяться пакетами, которые вам предложат. Тем не менее, рекомендуется понимать, какие редкие предметы предлагает каждый набор, и выбирать самые сильные наборы редких предметов, а также те, которые работают синергетически друг с другом. Чтобы узнать, что в нем, обязательно ознакомьтесь с руководством и надейтесь на более синергетические пакеты друг с другом.
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