Прямая трансляция в Афганистане: не менее 13 человек погибли в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула

Раненые прибыли в больницу в Кабуле

Министр иностранных дел Джайшанкар: Правительство привержено «полной эвакуации» индейцев из Афганистана, где ситуация «критическая». Она сказала В четверг после брифинга лидеров во время пленарного заседания по афганской ситуации.

Что касается экономики, то впервые в Индии будет база данных неформальных работников. С этой целью министр труда Бхубандар Ядав запустит портал для интеграции программ социального обеспечения для этих рабочих в сотрудничестве с государствами и профсоюзами.

Что касается политического фронта, то сегодня состоится голосование на первом этапе голосования для избрания членов Зила Парисад и Панчаят Самити в шести округах Раджастана. На избирательные участки будут отправлены до 519 мест.

Согласно заявлению Самюкта Кисана Морча, фермеры, протестующие против трех спорных сельскохозяйственных законов центра, организуют сегодня национальную конференцию, чтобы отметить окончание девяти месяцев их агитации.

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