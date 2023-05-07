Прямая трансляция коронации короля Чарльза: как смотреть телетрансляции в США прямо сейчас, расписание событий

Лондон — Будильник не установлен для Коронация короля Карла III и его жены королевы Камиллы?

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Получите крупный план события, которое в последний раз произошло 70 лет назад Когда мать Чарльза, покойная королева Елизавета II, была коронована.

О том, что произошло на церемонии коронации, читайте здесь.

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Чарльз и Камилла были коронованы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Камеры были разрешены в Вестминстерском аббатстве, поэтому все мы дома могли получить возможность увидеть самые важные моменты дня, от службы коронации до процессии через Лондон и первой волны Чарльза как короля с балкона Букингемского дворца. Зрители дома также могут мельком увидеть специальных гостей, присутствовавших на коронации, в том числе первую леди Джилл Байден, и Все лучшие моды.

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Смотрите расписание Дня коронации ниже и смотрите дату!

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Король Карл III является нынешним монархом Соединенного Королевства и других королевств Содружества. Джонатан Брэди — Пул WPA / Getty Images

Расписание коронационных мероприятий

Около 5:30 утра по восточному времени: Чарльз и Камилла покидают Букингемский дворец и едут в Вестминстерское аббатство в государственной карете Diamond Jubilee, которая была создана для Елизаветы в 2012 году. Резерв и, наконец, в святилище Вестминстерского аббатства.

6 утра по восточному времениСлужба коронации: служба коронации 6 мая начнется в 11:00 по местному времени, 6:00 по восточному времени и, как ожидается, продлится примерно 90 минут. Во время церемонии Чарльз подпишет клятву служить народу и будет коронован короной Святого Эдуарда, единственный раз, когда монарх носил эту конкретную корону. это будет Камилла Она была увенчана короной королевы Марии. По окончании службы Карл обменивал свою корону на имперскую государственную корону или государственную корону.

Смотреть: Моменты со дня коронации королевы Елизаветы в 1953 году.

Около 7:30 утра по восточному времени: Чарльз и Камилла покинут Вестминстерское аббатство процессией обратно в Букингемский дворец. Это шествие, известное как Коронационный марш, пройдет по тому же маршруту, что и ранее в тот же день, но будет более масштабным и будет включать вооруженные силы из Соединенного Королевства и стран Содружества.

Чарльз и Камилла будут путешествовать в этом кортеже в карете Gold State, которая использовалась на каждой коронации с 1831 года. В последний раз карета использовалась на платиновом юбилее Елизаветы в 2022 году.

Около 8 утра по восточному времени: В конце шествия Чарльз и Камилла получат королевский салют и три приветствия от военнослужащих. Затем они появятся на балконе Букингемского дворца, где подарят публике свои первые балконные волны в качестве короля и королевы.

В оставшуюся часть уик-энда коронации, включая выходной день в Великобритании в понедельник, 8 мая, празднования пройдут по всей стране.

Букингемский дворец призывает людей устраивать большие обеды в честь коронации, чтобы вместе праздновать все выходные.

В воскресенье вечером на территории Виндзорского замка состоится коронационная вечеринка с участием Кэти Перри, Лайонела Ричи, Андреа Бочелли и других.

В понедельник дворец поощряет людей добровольно работать в своих общинах.

Телевизионные станции, принадлежащие ABC, внесли свой вклад в этот отчет.