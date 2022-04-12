Прямая трансляция мероприятия Cinema of the Ozarks для Фонда помощи Украине

Старое снова становится новым благодаря оркестровому рок-стилю Montopolis, группы из Остина, специализирующейся на мультимедийных шоу, сочетающих музыку и кино.

В субботу группа представила свою новаторскую оригинальную музыку к украинскому документальному фильму 1929 года «Человек с кинокамерой» одновременно с показом фильма в субботу в 19:00 в Государственном театре Арканзаса в Роджерсе. Это событие выгодно украинским усилиям по оказанию помощи.

Джастин Шерберн руководит оформлением комнаты в том, что Austin Chronicle описывает как потрясающий часовой саундтрек к немому фильму, который обеспечивает поразительный исторический контекст российского вторжения, прославляет красоту и стойкость народа Украины и раскрывает цену продолжающаяся гуманитарная катастрофа.

«Мы рады принять у себя Джастина и Монтополиса по этому благородному делу, чтобы привлечь внимание к бедственному положению украинского народа, используя искусство кино как средство обучения и развития человечества», — сказал Джейсон Мерфи, генеральный директор Ozarks Cinema.

Продажа товаров от благотворительного шоу и живого музыкального выступления, за исключением концессий, будет передана ЮНИСЕФ для поддержки усилий по оказанию помощи в кризисных ситуациях в регионе. Билеты на живое шоу и представление стоят 12 долларов плюс налоги и могут быть приобретены на cinemaozk.org. Двери открываются в 18:00

По данным Austin Chronicle, исполнение Монтополисом партитуры недавно вызвало аплодисменты распроданной публики в Alamo Draft House в Остине за шестиугольное исполнение.

Шерборн, автор Монтополиса, является внуком румынских иммигрантов и имеет личную связь с восточноевропейской культурой и историей. Его оригинальный саундтрек включает в себя инди-рок, расширенные техники и традиционные украинские народные мелодии.

Советский режим потребовал, чтобы документальный фильм был снят по просьбе Иосифа Сталина, чтобы подчеркнуть силу его промышленных ресурсов в городах Киеве, Харькове и Одессе.

Однако душераздирающий и романтический роман Шерберна противоречит намерениям Сталина, превращая часть националистической пропаганды в торжество человеческого духа.

Результат подчеркивает человечность украинского народа на промышленной мощи Советского Союза.

Согласно материалам, предоставленным Cinema of the Ozarks, Шерберн охарактеризовал композицию как «упражнение в силе музыки, направленное на то, чтобы подорвать замысел фильма».

По словам Мерфи, это всего лишь одно мероприятие, которое Cinemas of the Ozarks запланировало с целью «расширить кругозор кинозрителей и поклонников киноискусства в Северо-Западном Арканзасе и его окрестностях».

Мерфи сказал, что кинотеатры Озарков на северо-западе Арканзаса курируют и представляют широкий спектр программ, в которых представлены наводящие на размышления новые релизы из Голливуда, а также независимые студийные фильмы, документальные фильмы, справочные сериалы и иностранные фильмы, которые здесь редко бывают. есть возможность увидеть на киноэкране.