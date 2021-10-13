Прямая трансляция тайских монахов смешивает буддизм с шутками, но не все смеются

БАНГКОК (Рейтер) – Два буддийских монаха в Таиланде стали звездами социальных сетей благодаря Facebook Live, в которой традиционные учения сочетаются с нетрадиционными шутками и смехом. Однако некоторым религиозным консерваторам в стране это не нравится.

Блестяще владеющие молодежным языком, Пхра Маха Пайван Варавано, 30 лет, и Пхра Маха Сомпонг Талаппото, 42 года, захватили воображение поколения, которое считало формальный храмовый букет и санскритское пение традиционного буддизма устаревшими и недоступными.

Недавно в пятницу вечером Пайвань в очках поставил телефон на штатив и прикрепил микрофон к своей шафрановой мантии, сидя рядом с Пхра Маха Сомпонг в небольшом кабинете в бангкокском храме Ват Сой Тонг.

В последовавшей за этим прямой трансляции двое мужчин обсудили множество вопросов, сочетая буддийское учение, известное как Дхамма, с советами по современному образу жизни и большой долей юмора.

«Я хочу, чтобы Дахма и молодое поколение сосуществовали», – сказал Баян Рейтер. «Не обращаясь к молодежи, каково будет место религии в будущем?»

Еженедельная прямая трансляция Бивана и Сомпонга привлекает сотни тысяч зрителей за считанные минуты и однажды достигла пика в два миллиона зрителей.

Пайвань, чьи подписчики в Facebook выросли более чем на 800% до 2,5 миллионов всего за месяц, сказал, что он хочет сохранить актуальность буддизма для тайского общества после храмовых скандалов, связанных с убийствами, наркотиками, сексом и отмыванием денег.

Оптимистичные встречи также принесли столь необходимое облегчение многим тайцам, которые были прикованы к своим домам во время ночного комендантского часа, чтобы подавить вспышку коронавируса в стране.

«У нас бывают плохие дни, и мы испытываем стресс на работе, деньгах, семье, пандемии и всем, что происходит с изоляцией», – сказала 32-летняя Онрави Тангмесанг, которая смотрит каждую пятничную вечернюю сессию, не вставая с постели.

«Этот смех действительно может осветить мой день».

Но еженедельная прямая трансляция не была одобрена буддийскими консерваторами, которые стремятся уважать религиозные обычаи и формальности.

В прошлом месяце монахов вызвали в парламентский комитет по религии, чтобы они объяснили свою деятельность в Интернете, в то время как видные государственные деятели предостерегали от приглушенных шуток и «ненадлежащего поведения».

На экране телефона буддийские монахи Пхра Маха Сомпонг Талаппото и Пхра Маха Пайван Варавано ведут ток-шоу во время прямой трансляции на Facebook в храме в Бангкоке, Таиланд, 17 сентября 2021 года. REUTERS / Arthon Pookasook Подробнее

«Поведение монахов следует уважать в глазах общественности. Со временем оно не должно меняться в угоду молодежи», – сказал Срисван Джания, президент Общества защиты конституции.

«Это приведет к упадку буддизма, который существует уже почти 2600 лет, и раньше его не нужно было менять».

Байюань легко ответил, когда его попросили прокомментировать вызов: «Смех стал национальной проблемой!»

потряси

Буддизм является одним из трех традиционных столпов тайского общества, наряду с нацией и монархией, но он стал в значительной степени перформативным, и его роль в обществе в значительной степени уменьшилась до разовых мероприятий, таких как похороны, религиозные фестивали и королевские мероприятия. .

Для многих фанатов желание монахов разрушить традиционные препятствия, чтобы добраться до них и заговорить на их языке, делает их достойными почитания.

Прямые трансляции пары позволяют паре напрямую взаимодействовать со своей аудиторией, читать комментарии и отвечать на вопросы – тактика, которая ломает давнюю буддийскую традицию односторонней проповеди.

В недавней прямой трансляции дуэт дразнил концепцию «преимуществ» и возможность их совместного использования.

«Господь Будда сказал, что добродетели подобны свечам», – сказал Байюань. «Вы можете зажечь другие свечи, не погаснув при этом».

«Только будьте осторожны, чтобы не обжечь своих друзей», – сказал Сомпонг, у которого 1,4 миллиона подписчиков на Facebook.

Оба мужчины расхохотались.

36-летний Понгсак Сангла сказал, что пара позволила людям снова найти место для буддизма, без отнимающих много времени ритуалов, в их напряженной современной жизни.

«Времена изменились», – сказал Сангла. «Истина – это то, чего хотят люди».

(Сообщение Батбиши Танакасымбипата и Бану Вонгша Ом); Дополнительный репортаж Гуараве Китеселпа и Артурн Бокасук; Патпича Танакасемпипат; Редакция Кей Джонсон и Джейн Уордл

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