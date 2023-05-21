Прямая трансляция финального боя Street Fighter 6 Beta Bash с Punk, NuckleDu, SonicFox, Nephew, Caba, ChrisT, Alex Myers, Brian_F, PerfectLegend и другими



















Открытое бета-тестирование Street Fighter 6 стартовало в эти выходные, и LI Joe взял на себя ответственность провести класс на 256 игроков для игроков, заинтересованных в участии в предварительном турнире.











Участвующие известные имена включают Punk, NuckleDu, SonicFox, Nephew и Bandits | Caba, ChrisT, Alex Myers, Brian_F, PerfectLegend, KizzieKay, Diaphone, PAR | FlashMetroid, LuiMan20, Джо Умероган, Заферино и 4TW | СпейсБой и многие другие.



















Количество игроков составляет 256, и оно было заполнено игроками из различных сообществ файтингов, которые объединились, чтобы сыграть в бета-версию Street Fighter 6 за несколько недель до официального релиза.





Это та же бета-версия, что и предыдущая закрытая бета-версия, что означает, что игровой список ограничен Рю, Чун-Ли, Гайлом, Юри, Кеном, Люком, Джейми и Кимберли.





Это однодневное мероприятие, поэтому, как только оно начнется, оно будет продолжаться до тех пор, пока не будет определен победитель. Это отличная возможность получить

транслируется в Это Л. И. Джо.

















