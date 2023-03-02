Пресс-секретарь России Мария Зеркова сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил «связаться» с министром иностранных дел Лавровым, во время второй сессии G20 у них был «контакт», а переговоров или полноценной встречи не было. Читать далее

Пресс-секретарь России Мария Зеркова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен просил «связаться» с министром иностранных дел Лавровым, во время второй сессии G20 у них был «контакт», а переговоров или полноценной встречи не было. CM Мамата Банерджи в Западной Бенгалии в четверг заявила, что в штате зарегистрировано два случая аденовируса и 10 случаев легочного геморрагического синдрома. Премьер-министр заверил граждан, что паниковать не стоит. «Мы обустроили 5000 коек. Поскольку дети не могут носить маски, их нужно держать дома. Особая забота о детях до двух лет». Она добавила, что Ани упомянул.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Китая, Индонезии, Испании и Хорватии в четверг прибыли в Индию для участия во встрече министров иностранных дел G20, которая пройдет в Нью-Дели 1-2 марта. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан, министр иностранных дел Китая Чен Ган, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно и министр иностранных дел Хорватии Гордан Грелик Радман прибыли в четверг в Индию на встречу. Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала также прибыл на встречу с министром иностранных дел в четверг. «Приветствую министра иностранных дел Цинь Ган из Китая, @FMMenlu_RI из Индонезии @Kemlu_RI, @FMFaisalbinFarhan из Саудовской Аравии @KSAmofaEN и @DGwtoNOIweala с их прибытием в Индию на встречу министров иностранных дел G20. Министры иностранных дел Индонезии и Саудовской Аравии также присоединятся к #Raisina2023, — написал в Twitter представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

READ Министр Джоли заявила о намерении Канады ввести дополнительные санкции в отношении ключевых секторов российской экономики Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в национальную столицу в среду вечером на ключевую встречу министров иностранных дел Группы 20, которая проходит на фоне ожесточенной ссоры между Западом, Россией и Китаем из-за конфликта на Украине. Ожидается, что помимо участия во встрече G20 в четверг Блинкен проведет двусторонние переговоры с министром иностранных дел С. Джайшанкаром.

В то время как Индия наращивает усилия по достижению консенсуса по совместному заявлению на встрече министров иностранных дел G20, министр иностранных дел Винай Куатра в среду решил не «предвосхищать» его исход, но отметил, что российско-украинский конфликт явно будет кульминация конфликта.

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