Прямой эфир в Украине: Россия готовится начать «космическую войну» по уничтожению спутников Илона Маска Starlink | мир | Новости

Борис Джонсон заявил, что Великобритания «не остановится ни перед чем», чтобы у украинцев были ресурсы для защиты от российского вторжения.

Премьер-министр поговорил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в субботу днем, где обсудил оборону и финансовую поддержку.

Согласно заявлению в Твиттере с Даунинг-стрит: «Премьер-министр высоко оценил мужество украинских сил, которые продолжают доблестно защищать свободу своей страны.

«Президент Зеленский проинформировал премьер-министра о ситуации в Мариуполе, и премьер сказал, что приветствует украинское сопротивление в городе.

Они обсудили необходимость долгосрочного решения в области безопасности для Украины, и премьер-министр заявил, что продолжит тесное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы.

«Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику, в ближайшие дни.

«Премьер-министр сказал, что международная поддержка Украины стала сильнее, и что он по-прежнему убежден, что Украина добьется успеха, а Путин потерпит неудачу».