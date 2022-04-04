Прямой эфир: Зеленский заявил, что действия России в Украине осложняют переговоры

Управляющий центральным банком Шри-Ланки Аджит Навард Капрарал заявил, что уйдет в отставку после менее чем семи месяцев пребывания в должности на фоне самого серьезного экономического и политического кризиса за последние десятилетия. Кабрал объявил о своей отставке в твиттере в понедельник.

Кабрал, опытный политический деятель, который был назначен управляющим центрального банка Шри-Ланки в сентябре на фоне углубляющегося валютного кризиса, предпочел уменьшить зависимость от внешнего долга, особенно от Международного валютного фонда, базирующегося в Вашингтоне. Bloomberg сообщил, что его отставка произошла на фоне политических потрясений, вызванных истощением валютных резервов и ростом инфляции.

Украинские власти заявили в воскресенье, что украинские силы обнаружили трупы в наручниках, огнестрельные ранения в голову и следы пыток после того, как российские солдаты ушли с окраин Киева, что вызвало новые призывы к расследованию военных преступлений и введению санкций. на Россию.