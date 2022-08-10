ПРЯМОЙ ЭФИР: Samsung Galaxy Unpacked 2022 — Как смотреть и чего ожидать

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Эй, ребята, утро! это менее 7 часов Пока событие Galaxy Unpacked не начнется в прямом эфире сайт самсунг (Откроется в новой вкладке). Они не предлагают ничего, кроме того, что мы уже знаем из промо, но, вероятно, это будет захватывающая вечеринка для телефонов Flip & Fold. Следующая галактика, больше, чем телефоны Еще один тизер от Samsung дает нам некоторые намеки на то, что камеры на любом анонсированном телефоне могут быть улучшены по сравнению с предыдущими версиями. Что мы действительно знаем, так это то, что Next Galaxy больше, чем сейчас (и складной телефон был ловко использован для создания телефонов, которые больше, чем отметка). В том, что Все телефоны сейчас? Мы не уверены, но было бы интересно посмотреть.

Текущая линейка телефонов Samsung Galaxy с камерами (Изображение предоставлено Samsung) Если вы не знакомы с линейкой камерофонов Samsung Galaxy, наш путеводитель по Самый лучший телефон самсунг (Откроется в новой вкладке) Вы должны быстро набрать скорость. Конечно, нет простого ответа на вопрос: какой телефон Samsung лучше? Как и все покупки, это зависит от того, что вы ищете и сколько денег вы должны потратить. Если вам нужен смартфон с высокотехнологичной камерой, способный конкурировать с новейшими iPhone, вам подойдет модельный ряд Galaxy S22. Если вы заинтересованы в Лучшие складные телефоныВам не нужно ждать Samsung возможно выпускать Галактика Z Сложите 4Уже есть Samsung Galaxy Z Fold3 5G и Samsung Galaxy Z Flip3 5G, оба из которых заслуживают внимания.

Битва складок … Xiaomi Mix Fold 2 выйдет 11 августа Мы видим начало битвы за складные телефоны, поскольку производитель смартфонов Xiaomi подтвердил это. Xiaomi Микс Фолд 2 (Откроется в новой вкладке) Он выйдет 11 августа — всего через день после мероприятия Galaxy Unpacked. READ Комик-импровизированный актер раскрывает свою роль в грядущем фильме Super Mario Bros

Samsung Galaxy Z Fold 4: что мы можем ожидать увидеть Samsung Galaxy Z Fold 3 имеет первую в мире камеру под дисплеем на складном телефоне (Фото: Бэзил Конфли/Digital Camera World) Следующий смартфон, который, как мы думаем, мы можем увидеть, — это Samsung Galaxy Z Fold 4, который вместо того, чтобы переворачиваться с дизайном в стиле раскладушки, как серия Flip, открывается как книга. Это будет основываться на Галактика Z Сложите 3 (Откроется в новой вкладке)который продемонстрировал первую селфи-камеру под дисплеем на массовом смартфоне. С Z Fold 4 мы, скорее всего, не увидим, как Samsung пересмотрит дизайн, но могут быть (надеюсь) некоторые обновления характеристик камеры.