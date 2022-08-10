ПРЯМОЙ ЭФИР: Samsung Galaxy Unpacked 2022 — Как смотреть и чего ожидать

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Эй, ребята, утро! это менее 7 часов Пока событие Galaxy Unpacked не начнется в прямом эфире сайт самсунг (Откроется в новой вкладке). Они не предлагают ничего, кроме того, что мы уже знаем из промо, но, вероятно, это будет захватывающая вечеринка для телефонов Flip & Fold.
Следующая галактика, больше, чем телефоны
Еще один тизер от Samsung дает нам некоторые намеки на то, что камеры на любом анонсированном телефоне могут быть улучшены по сравнению с предыдущими версиями. Что мы действительно знаем, так это то, что Next Galaxy больше, чем сейчас (и складной телефон был ловко использован для создания телефонов, которые больше, чем отметка). В том, что Все телефоны сейчас? Мы не уверены, но было бы интересно посмотреть.
Текущая линейка телефонов Samsung Galaxy с камерами
Если вы не знакомы с линейкой камерофонов Samsung Galaxy, наш путеводитель по Самый лучший телефон самсунг (Откроется в новой вкладке) Вы должны быстро набрать скорость.
Конечно, нет простого ответа на вопрос: какой телефон Samsung лучше? Как и все покупки, это зависит от того, что вы ищете и сколько денег вы должны потратить.
Если вам нужен смартфон с высокотехнологичной камерой, способный конкурировать с новейшими iPhone, вам подойдет модельный ряд Galaxy S22. Если вы заинтересованы в Лучшие складные телефоныВам не нужно ждать Samsung возможно выпускать Галактика Z Сложите 4Уже есть Samsung Galaxy Z Fold3 5G и Samsung Galaxy Z Flip3 5G, оба из которых заслуживают внимания.
Битва складок … Xiaomi Mix Fold 2 выйдет 11 августа
Мы видим начало битвы за складные телефоны, поскольку производитель смартфонов Xiaomi подтвердил это. Xiaomi Микс Фолд 2 (Откроется в новой вкладке) Он выйдет 11 августа — всего через день после мероприятия Galaxy Unpacked.
Samsung Galaxy Z Fold 4: что мы можем ожидать увидеть
Следующий смартфон, который, как мы думаем, мы можем увидеть, — это Samsung Galaxy Z Fold 4, который вместо того, чтобы переворачиваться с дизайном в стиле раскладушки, как серия Flip, открывается как книга.
Это будет основываться на Галактика Z Сложите 3 (Откроется в новой вкладке)который продемонстрировал первую селфи-камеру под дисплеем на массовом смартфоне. С Z Fold 4 мы, скорее всего, не увидим, как Samsung пересмотрит дизайн, но могут быть (надеюсь) некоторые обновления характеристик камеры.
Samsung Galaxy Z Flip 4: что мы хотели бы увидеть
Мы думаем, что Samsung Galaxy Z Flip 4 может быть одним из двух телефонов, которые Samsung распаковала на мероприятии Unpacked live, и это кажется более вероятным, потому что в тизерном видео есть изображение телефона Flip.
Было бы разумно, чтобы этот телефон был построен на спецификациях Галактика З Флип 3 (Откроется в новой вкладке) Выпущенный в 2021 году, в то время он был выдающимся смартфоном и стоил меньше, чем iPhone высшего уровня. Наши обозреватели сказали, что телефон кажется прочным, несмотря на его складной механизм, хотя они хотели немного большей производительности от камер.
Неудивительно, что характеристики камеры у этой модели менее впечатляющие, чем у смартфонов Samsung серии S, которые намеренно дороже и премиальнее.
Тем не менее, с точки зрения характеристик камеры, мы хотели бы, чтобы размер датчика вторичной камеры Flip 3 увеличился на 1,4 микрона пикселей по сравнению с Flip 4. Flip 3 имеет превосходный 1,9-дюймовый защитный экран, который может выступать в качестве видоискателя в реальном времени. , и было бы удивительно увидеть увеличение размера экрана или его разрешения.
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