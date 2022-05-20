Прямые анонсы: война России в Украине

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон, президент США Джо Байден и президент Финляндии Саул Нинисто покинули Розовый сад Белого дома после выступления 19 мая. (Эндрю Хорник / AB)

В четверг лидеры Швеции и Финляндии встретились с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Вот что вам нужно знать о том, что лидеры сказали на пресс-конференции в Розовом саду после встречи в Кабинете министров.

Байден предлагает «решительную поддержку» аукционам НАТО в Финляндии и Швеции

«Финские и шведские войска уже служили плечом к плечу с силами США и НАТО в Косово, Афганистане и Ираке, и Финляндия, и Швеция уже тесно сотрудничают с США и другими нашими союзниками и партнерами. Храбрый народ Украины», — Байден. «Страны уже соответствуют всем требованиям НАТО, а то и некоторым».

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В нем говорилось, «чтобы Сенат мог эффективно и быстро проконсультироваться и одобрить соглашение», — заявил Байден в четверг. В Соединенных Штатах, Не менее двух третей Сената Защитная коалиция должна проголосовать за признание новых государств-членов. Точно так же нынешний законодательный орган, состоящий из 30 членов, должен одобрить новых кандидатов в члены НАТО.

Лидеры Финляндии и Швеции выразили надежду на скорейшее одобрение

«Война России на Украине изменила Европу и нашу среду безопасности.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 800 миль.

Шведское правительство решило, что «безопасность шведского народа будет лучше всего защищена в рамках альянса НАТО, и это поддерживается широкой поддержкой в ​​шведском парламенте», — заявила премьер-министр Магдалена Андерсон.

Турцию упоминал каждый лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в четверг, что он «откажет Швеции и Финляндии во вступлении в НАТО».

В описании он ссылается на соображения национальной безопасности. Ранее на этой неделе Эрдоган обвинил обе страны в укрывательстве курдских «террористических организаций».

Он имел в виду в основном Курдскую рабочую партию (РПК), которая стремится к созданию независимого государства в Турции. Группа десятилетиями участвовала в вооруженной борьбе с Анкарой и была признана террористической организацией Турцией, США и Европейским союзом.