Президент Украины Владимир Желенский в четверг призвал канцлера Германии Олафа Скоулза «разрушить» стену, разделяющую Европу. Берлинская стена Текущая ситуация в Украине и вне холодной войны и ЕС НАТО.

В разговоре с немецкими законодателями по видеосвязи Зеленский сказал: «Нас разделяет стена. Это не Берлинская стена, это стена посреди Европы между свободой и рабством, и эта стена становится все больше с каждой бомбой, падающей на Украину, каждое решение, не принятое для мира, может нам помочь. Почему это происходит? «

Желенский сравнил берлинский авиаперелет с нынешней ситуацией на Украине в годы холодной войны: «Тогда воздушное пространство было безопасным, а сейчас мы не можем построить эстакаду, потому что с неба падают российские бомбы и ракеты».

Ранее, в своем выступлении в Бундестаге Германии в четверг, даже украинский президент открыто упомянул постхолокостный девиз: «Никогда больше».

«Каждый год политики ничего не говорят. Теперь я вижу, что эти слова бесполезны. В Европе уничтожают одного человека», — сказал Желенский.

Президент Украины Владимир Желенский встал и зааплодировал перед выступлением на видеоконференции в прямом эфире 17 марта в Берлине, Германия. (Ганнибал Ханске / Getty Images)

Некоторый контекст: Обращение к немецким законодателям последовало за недавним выступлением Геленского в Западном парламенте, после выступлений по видеосвязи в Конгрессе США, британской Палате общин и других. В каждом выступлении он адаптирует к своей аудитории отсылки к американцам Перл-Харбора и 11 сентября и отголоски Уинстона Черчилля к британцам.

«Мы спросили, что может сделать Украина, чтобы вступить в НАТО, ее безопасность должна быть гарантирована, и нам сообщили, что решение еще не на столе, — заявил Зеленский в Бундестаге, — отказ Украины от вступления в ЕС — это новые кирпичи. Добавлено на стену.

Критикуя немецкий бизнес за тесные связи с Россией, Желенский сказал, что санкции уже запоздали.

Однако он признал, что Украина благодарна простым немцам за поддержку страны, в том числе «журналистам, сообщающим правду и показывающим зло, которое принесла нам Россия».

«Я благодарен тем, кто может видеть сквозь стены», — под аплодисменты завершил свое выступление Желенский, призвав Скоулза «разрушить эту стену».