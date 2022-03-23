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Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

23 марта, 2022
Vsevolod Egorov
Уничтоженная российская военная техника обнаружена на улице 3 марта в поселке Бородянка на Украине. (Максим Левин / Reuters)

Прошел почти месяц с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину, атакуя своих соседей десятками тысяч военнослужащих со всех трех сторон.

Хотя украинская армия очень мала, ее силы спровоцировали ожесточенное сопротивление, которое смогло заблокировать продвижение России в некоторых частях страны. Высокопоставленный представитель разведки НАТО заявил в понедельник, что в российском наступлении появились признаки тупика: российские сухопутные войска парализованы, а российские военные самолеты не могут подняться в воздух.

Пока неясно, сколько русских солдат было убито в ходе их кампании.

2 марта официальный представитель Минобороны России сообщил о 498 погибших. Но с тех пор этот номер не обновлялся властями.

Затем в понедельник пропутинский российский таблоид опубликовал (позже удаленный) отчет с обновленным подсчетом 9 861 военнослужащих российских вооруженных сил, погибших в войне на Украине со ссылкой на Минобороны России.

Газета «Комсомольская правда» сначала сообщила: «По данным Минобороны России, в ходе спецоперации на Украине Вооруженными Силами России убит 9861 человек и ранено 16 153 человека».

CNN изучил HTML-код сайта, из которого следует, что статья была опубликована в 12:09 по московскому времени в понедельник.

Через несколько секунд после прочтения оригинальной статьи CNN — в 21:56 по московскому времени, согласно HTML-коду — история была обновлена, а все упоминания о числе погибших удалены. Обновление появилось вскоре после того, как статья начала привлекать внимание сообщений в социальных сетях, касающихся числа погибших.

До 10 000 погибших российских военных, по оценкам Минобороны США, согласуются с первоначальным отчетом таблоида. Украина держит этот показатель еще выше.

CNN не может независимо проверить ни одну из этих цифр.

После обновления «Комсомольская правда» опубликовала заявление о том, что «доступ к интерфейсу администратора взломан» и «в релизе была сделана фейковая вставка».
«Дезинформация была немедленно удалена», — заявили они. Анализ CNN показывает, что обновление пришло через 21 час.

Кремль опроверг вопросы о ходе войны на Украине, которые во вторник задавало Минобороны. В министерстве заявили, что Россия «не имеет полномочий» объявлять количество погибших военнослужащих, пока «военные действия» еще продолжаются.

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Наташа Бертран из CNN, Пол П. Мерфи, Васко да Гама и Натан Ходж сообщили об этом посте.

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