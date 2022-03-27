Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

(из телеграма)

Областной администратор сказал, что украинское наступление, начавшееся в пятницу к востоку от Харькова, привело к восстановлению нескольких сел.

CNN геоверифицировал видео, на котором украинские войска удерживают Вилькиевку, одно из населенных пунктов примерно в 32 километрах (20 милях) от границы с Россией на северо-востоке Украины.

Харьковский областной администратор Олег Синекубов заявил, что несколько сел вокруг Малой Рогани были отбиты украинскими войсками. Эти села находятся примерно в 20 км от центра Харькова, окруженного российскими войсками с первых недель вторжения.

На видео показана стрельба: В субботу Telegram опубликовал дополнительное видео, показывающее ожесточенную перестрелку между украинскими войсками, в том числе бойцами батальона «Азов», и российскими войсками в селе Вильковка. Батальон «Азов» начинал как радикальный националист на востоке Украины, а затем был зачислен в украинскую армию.

На видео видны перестрелки между российскими и украинскими войсками в домах села и во дворах. В какой-то момент украинские войска продвигаются к сельской школе, где, по-видимому, скрываются российские войска.

Солдат, выложивший видео, в телеграмме утверждал, что батальон уничтожил «около 70 военнослужащих» и возглавил несколько российских боевых машин. CNN не смог подтвердить гибель российского военного или захват транспортного средства.

Претензии русских заключенных: Батальон также захватил 27 российских военнослужащих, сказал солдат. На отредактированном видео несколько российских солдат, по-видимому, взятых в плен, видны с завязанными глазами, а некоторые сняли большую часть своей одежды.

На видео видно, как они заперты в кузовах легковых и грузовых автомобилей и преследуются членами батальона. Некоторые были явно ранены.

Украинские контратаки: Победа украинских войск под Харьковом отразилась севернее, в районе города Сумы, где украинские войска освободили несколько населенных пунктов, согласно геолокации CNN и проверенным видео. По данным Зафорицкого областного военного управления, отдельное наступление примерно в 63 милях (103 км) к юго-западу от Мариуполя привело к освобождению от российских войск двух сел.