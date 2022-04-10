Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

На этом плавательном снимке, сделанном в четверг, 17 марта 2016 г., президент России Владимир Путин позирует слева с генерал-полковником Александром Дворниковым на церемонии награждения в Московском Кремле, Россия. (Алексей Никольский/Sputnik/Кремлевский пул/AP)

Президент России Владимир Путин назначил нового генерала для руководства войной в Украине, поскольку его военные меняют свои планы после неудачной попытки захватить Киев, заявили официальные представители США и Европы.

CNN Генерал армии Александр Дворников, командующий Южным военным округом России, был назначен командующим театром военных действий России, сообщили официальные лица.

«Будет еще хуже, и они говорят с согласия России, что должны сделать что-то другое», — сказал европейский чиновник.

Новый командующий театром военных действий с большим боевым опытом может обеспечить такой уровень координации атаки, которая, как ожидается, будет сосредоточена на районе Донбасса, а не на нескольких фронтах.

60-летний Дворников был первым российским главнокомандующим военными операциями в Сирии. Во время командования Дуворнико в Сирии с сентября 2015 года по июнь 2016 года российская авиация поддерживала режим Асада и его союзников во время осады удерживаемого повстанцами восточного Алеппо, бомбя густонаселенные районы и вызывая большие жертвы среди гражданского населения. Город пал перед сирийскими правительственными войсками в декабре 2016 года.

Российские силы применили столь же решительный подход в некоторых частях Украины, атаковав жилые дома в крупных городах и разрушив большую часть украинского портового города Мариуполя.

«Посмотрим, насколько это будет эффективно», — сказал европейский чиновник. «Русская теория, русская тактика такие же, как и в Афганистане».

«Они делают все по-старому», — добавил чиновник.

Официальные лица США, знакомые с военными аналитиками и оценками разведки, предположили, что российские генералы могут стремиться предоставить Путину определенный прогресс в войне в преддверии Дня Победы 9 мая. Красный квадрат.

Европейский чиновник назвал это «самостоятельно установленным крайним сроком», который приведет к дальнейшим ошибкам россиян.

Но это может привести к новым зверствам со стороны российских войск, как это произошло в Пуче, пригороде Пучи, во время российской оккупации. «Запах этих военных преступлений годами висит над российскими вооруженными силами», — сказал чиновник.

Бывший посол Соединенного Королевства в России сэр Родерик Лайн заявил Sky News в Москве в субботу, что Москва «назначила нового генерала с прекрасным варварским послужным списком в Сирии, пытаясь получить хотя бы часть путинской победы в Донецке».

Назначение нового главнокомандующего для войны России на Украине может быть попыткой разработать более интегрированную стратегию. По словам двух представителей министерства обороны США, CNN ранее сообщал, что у России нет командующего на театре военных действий для операций на Украине, а это означает, что подразделения разных военных округов России иногда действуют с «пересекающимися целями».

Соединенные Штаты ранее предполагали, что Путин может назвать генерала, действующего на юге Украины, потому что русские оккупировали большую часть территории, а не пытались окружить города Киев и северную Украину. Покончено с недавним снятием средств.

Украинские госслужащие заявили в пятницу, что российские войска выведены из Северо-Сумской области Украины, продолжая при этом концентрировать войска на востоке страны.