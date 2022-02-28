Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

Все готово для встречи в понедельник между Россией и Украиной на украинско-белорусской границе, недалеко от реки Припять.

Это дипломатический прорыв или политическая точка зрения на то, что Россия продолжает свое наступление в Украине?

Уточним, что это такое: Встреча состоялась не между президентом Украины Владимиром Желенским и президентом России Владимиром Путиным.

Скорее, это была встреча представителей обеих сторон. В офисе Желенского заявили, что президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал президента Украины в воскресенье и дал гарантии безопасности, что Лукашенко обеспечит, чтобы «визит украинской делегации, встреча и приемка всех самолетов, вертолетов и ракет, припаркованных на территории Беларуси, оставались на земле».

Но может ли Украина принять какие-либо гарантии Лукашенко? Это был тот же лидер, который в прошлом году насильственно сбил самолет Ryanair в воздушном пространстве Беларуси в качестве «предупреждения безопасности» и арестовал молодого белорусского протестующего, вызвав международные протесты.

Запланированная на понедельник встреча сопровождалась несколькими заявлениями Кремля, в которых говорилось, что украинская сторона ранее выступила против предложения России встретиться в Беларуси с предложением встретиться в Варшаве, а затем прекратит контакты. В офисе Желенского отрицали, что якобы вели переговоры.

Чего нам ждать от переговоров? Сам Зеленский возлагал на воскресную встречу невысокие ожидания, и есть соблазн предположить, что от встречи на границе толку не будет. Но если его войска продолжат сталкиваться с неудачами на поле боя против украинских войск, это даст Путину хоть какой-то шанс выйти из войны на Украине.

Атака Путина все еще находится в зачаточном состоянии, и Россия могла бы предоставить Украине больше военной мощи. Наиболее тревожным является то, что Рамзан Кадыров, прокремлевский лидер российской Чечни, в воскресенье призвал российские военные расширить наступление на Украине.

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