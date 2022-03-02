Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выступает на пресс-конференции 1 марта в Пекине, Китай. (Айпресс/Рейтер)

Китай заявил, что «продолжит играть конструктивную роль в ослаблении напряженности вокруг Украины» после просьбы высокопоставленного посла Украины в Китае выступить посредником в прекращении огня во время российского вторжения.

«Китай всегда поддерживал и поощрял все дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, приветствует начало мирных переговоров между Россией и Украиной и надеется, что обе стороны продолжат переговоры и переговорный процесс и решат законные интересы безопасности с обеих сторон», — заявил Ван Вэньпинь на конференции в среду.

Во вторник министр иностранных дел Китая Ван И позвонил своему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, заявив, что Украина готова поддерживать контакт с Китаем и что он «ожидает посредничества Китая для выполнения режима прекращения огня».

Гулеба сказал во вторник Кристиану Аманбору CNN, что китайцы «готовы искать мирное решение» в дипломатических переговорах, чтобы положить конец войне, и призвал Путина использовать свое влияние на Путина, свои отношения с Россией и немедленное прекращение войны.

Комментарии Вэньбиня прозвучали через день после того, как Китай начал высылать своих граждан из Украины.

В отличие от многих граждан Китая, находящиеся в Украине граждане Китая не получали указаний покинуть страну до вторжения России. До нападения России китайские официальные лица игнорировали предупреждения США и их союзников о неизбежности агрессии со стороны Москвы.

Однако на этой неделе Китай, похоже, изменил курс.

Около 400 студентов, базирующихся в черноморском портовом городе Одессе, и еще 200 студентов покинули столицу Киев в понедельник, сообщает государственный таблоид Global Times со ссылкой на посольство Китая в Украине. Ожидается, что еще 1000 граждан будут депортированы в соседние страны во вторник.