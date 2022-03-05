Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников. (Государственное руководство)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в субботу, что российские войска «продвинулись в некоторых направлениях», но украинские силовики «противостоят оккупантам и изгоняют их».

«Очевидно, что противник наступает на некоторых направлениях, однако контролирует лишь небольшие участки. Наши гвардейцы яростно противостоят оккупантам и выгоняют их, — говорится в заявлении, — поскольку темпы наступления низкие, а сопротивление украинцев, Россия меняет тактику».

«На сегодняшний день украинское небо очень уязвимо», — сказал он. «Оккупант широко и активно использует свои воздушные и ракетные возможности. Все виды самолетов бомбят наши города, поселки и гражданскую инфраструктуру, в том числе объекты критической и опасной инфраструктуры – атомные и гидроэлектростанции».

По словам Резникова, российские силы обстреливали жилые дома, школы, детские сады и больницы. «Враг разрушает церкви и соборы. Обстреливает вокзалы, эвакуируя тысячи женщин и детей», — сказал он.

«Это уловки напуганных лис», — сказал он. «Надеюсь, враг заплатит за каждую жизнь и каждую слезу».

Резников сказал, что текущая ситуация в таких городах, как Мариуполь, Волновка, Харьков, Чернигов и Керсон, «очень сложная»: «Мы надеемся, что гуманитарный коридор будет функционировать и эвакуировать мирных жителей».

По словам Резникова, основные усилия российских сил по-прежнему будут сосредоточены на окружении Киева и подавлении оппозиции в городах и поселках.

Некоторый контекст: Россия обычно отрицает причинение жертв среди гражданского населения на Украине. Международные СМИ и наблюдатели подробно задокументировали жертвы среди мирного населения и ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре.