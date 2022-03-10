Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

Правительство России одобрило отставку российского олигарха Романа Абрамовича, который приостановил свои активы, в том числе принадлежащие футбольному клубу английской премьер-лиги «Челси».
В заявлении, сделанном в четверг, правительство Великобритании заявило, что «активы Абрамовича заморожены, операции с британскими физическими и юридическими лицами запрещены, введены запреты на поездки и движение транспорта».
Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Анонсировано на прошлой неделе Он продает клуб, но запрет теперь ставит под сомнение ближайшее будущее продаж и команды Премьер-лиги.
«Чтобы гарантировать, что клуб продолжит конкурировать и работать, мы выдаем специальные лицензии, которые позволяют проводить матчи, платить персоналу и позволяют существующим владельцам билетов участвовать в соревнованиях, по сути, теряя права клуба Абрамовича», — заявила министр культуры Великобритании Надин Дорис. в твите.
Он добавил, что приоритетом правительства является «ответ на тех, кто осуществлял правление Путина».
По заявлению правительства Великобритании, «Челси» сможет «проводить свои матчи и заниматься футбольным бизнесом», но ему не будет разрешено продавать болельщикам билеты на игры сверх того, что уже продано.
Абрамович и союзник Путина Игорь Чечин входят в число семи олигархов и политиков, включенных в санкционный список Великобритании.
Правительство Великобритании заявляет, что санкции стоят 20 миллиардов долларов (15 миллиардов фунтов стерлингов).
В прошлом месяце британский законодатель Крис Брайант призвал Абрамовича отказаться от прав «Челси» на просочившийся правительственный документ Великобритании от 2019 года, сославшись на «его связи с общественностью с российским правительством, а также его коррупционные сделки и действия».
В заявлении правительства Великобритании говорится, что Абрамович, состояние которого составляет около 12 миллиардов долларов (более 9 миллиардов), был «одним из немногих олигархов, сохранивших известность при Путине в 1990-е годы».
В список санкций были добавлены еще семь олигархических групп и политиков, в том числе:
- Роман Абрамович владеет футбольным клубом «Челси», а также владеет долями в сталелитейных компаниях «Еврос» и «Норильский никель».
- Олег Терибаска владеет долей в N+ Group
- Игорь Чечин, генеральный директор «Роснефти»
- Андре Костин, председатель правления банка ВТБ
- Алексей Миллер, генеральный директор энергетической компании Газпром
- Николай Докарев, председатель Транснепта, российской государственной трубопроводной компании
- Дмитрий Лепадев, Председатель Совета директоров Росия Банка
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