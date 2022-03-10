Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

Владелец «Челси» Роман Абрамович следит за победой своей команды в финале Лиги чемпионов УЕФА 29 мая на «Эстадио ду Драгу» в Порту, Португалия. (Александр Хассанштайн/УЕФА/Getty Images)

Правительство России одобрило отставку российского олигарха Романа Абрамовича, который приостановил свои активы, в том числе принадлежащие футбольному клубу английской премьер-лиги «Челси».

В заявлении, сделанном в четверг, правительство Великобритании заявило, что «активы Абрамовича заморожены, операции с британскими физическими и юридическими лицами запрещены, введены запреты на поездки и движение транспорта».

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Анонсировано на прошлой неделе Он продает клуб, но запрет теперь ставит под сомнение ближайшее будущее продаж и команды Премьер-лиги.

«Чтобы гарантировать, что клуб продолжит конкурировать и работать, мы выдаем специальные лицензии, которые позволяют проводить матчи, платить персоналу и позволяют существующим владельцам билетов участвовать в соревнованиях, по сути, теряя права клуба Абрамовича», — заявила министр культуры Великобритании Надин Дорис. в твите.

Он добавил, что приоритетом правительства является «ответ на тех, кто осуществлял правление Путина».

По заявлению правительства Великобритании, «Челси» сможет «проводить свои матчи и заниматься футбольным бизнесом», но ему не будет разрешено продавать болельщикам билеты на игры сверх того, что уже продано.

Абрамович и союзник Путина Игорь Чечин входят в число семи олигархов и политиков, включенных в санкционный список Великобритании.

Правительство Великобритании заявляет, что санкции стоят 20 миллиардов долларов (15 миллиардов фунтов стерлингов).

В прошлом месяце британский законодатель Крис Брайант призвал Абрамовича отказаться от прав «Челси» на просочившийся правительственный документ Великобритании от 2019 года, сославшись на «его связи с общественностью с российским правительством, а также его коррупционные сделки и действия».

В заявлении правительства Великобритании говорится, что Абрамович, состояние которого составляет около 12 миллиардов долларов (более 9 миллиардов), был «одним из немногих олигархов, сохранивших известность при Путине в 1990-е годы».

В список санкций были добавлены еще семь олигархических групп и политиков, в том числе: