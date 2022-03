Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

20 ноября 2020 г. ООО «Роснефть Ойл Ко., Лтд.» в Утморской Республике Россия. Нефтяные насосные домкраты на нефтяных месторождениях. (Андрей Рудаков / Bloomberg / Getty Images)

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает, что масштабные перебои в добыче нефти в России «угрожают вызвать глобальный шок предложения нефти».

Это связано с тем, что Россия вводит жесткие санкции против России после ее вторжения в Украину, а покупатели избегают покупать российскую нефть.

«По нашим оценкам, с апреля 3 млн баррелей в сутки (млн баррелей в сутки) будут заморожены из-за ограничений добычи российской нефти и уклонения покупателей от экспорта», — говорится в отчете МЭА о рынке нефти.

«ОПЕК+ [the Organization of the Petroleum Exporting Countries] В настоящее время он придерживается соглашения об увеличении поставок на умеренной ежемесячной основе. Только Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют значительные резервные мощности, чтобы помочь немедленно компенсировать дефицит России.

ОПЕК сталкивается с призывами увеличить добычу по мере роста цен на энергоносители. На своем последнем заседании организация согласилась придерживаться текущего плана постепенного увеличения добычи всего до 400 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) в месяц. Он снова собирается 31 марта.

МЭА заявило, что «цены на сырьевые товары и международные санкции против России после вторжения в Украину, как ожидается, значительно замедлят глобальный экономический рост, снизив прогноз мирового спроса на нефть на 2022 год до 1,3 млн баррелей в день».

Он предупредил, что отрасль столкнулась с «самым большим кризисом поставок за последние десятилетия».

Потенциальную потерю экспорта российской нефти на мировые рынки нельзя недооценивать», — добавили в МЭА.

«Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти, отгружая потребителям по всему миру 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки», — говорится в сообщении.