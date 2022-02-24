Прямые заявления: Россия оккупирует Украину

Согласно видеороликам, опубликованным в социальных сетях, российская военная техника находится на месте аварии на Чернобыльской АЭС под Пребиотом, Украина.
Ранее в четверг Евгения Кузнецова, пресс-секретарь украинского государственного агентства по управлению зоной отчуждения, сообщила CNN, что российские военные взяли под свой контроль завод.
«Как видите, мы окружены этими танками», — слышно, как один человек говорит на видео, размещенном в социальных сетях.
На трех видео видно три автомобиля; На одной из машин изображен российский танк и выгравирована белая буква «V» спереди.
Подобные белые отметины в последние дни неожиданно появились на российской военной технике.
Машины припаркованы у одного из главных зданий на том же месте, где был поврежден Чернобыльский ядерный реактор. Они примерно в 3000 футах от новой безопасной тюрьмы.
«На нас напали», — слышно на видео, как один человек говорит. — С нами еще один. Все пропали. Станция совершенно пуста.
Мужчина ходил по комнате в здании кампуса, пока его снимали.
— Черт, — сказал он. «Даже каски сбросили, нигде логотипа нет.»
В четверг президент Украины Владимир Желенский написал в Твиттере, что российские войска пытаются захватить контроль над Чернобыльской АЭС.
«Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыль [Nuclear Power Plant]. Наши защитники жертвуют своими жизнями, чтобы трагедия 1986 года не повторилась», — написал Желенский в Twitter.
Посмотрите на расположение завода:
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