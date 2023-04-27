Прямые контакты с регионами России – основа стабильных экономических отношений

27 апреля, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Прямые контакты с регионами России являются залогом поддержания торгово-экономических отношений двух стран. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 27 апреля на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, передает БЕЛТА.

Роман Головченко подчеркнул, что встреча проходит на фоне усиления внешнего давления на Беларусь и Россию со стороны коллективного Запада. В этих обстоятельствах нам необходимо продемонстрировать честность и готовность защищать наши экономические интересы и основные ценности. Здесь мы добились определенного успеха. Наши экономики не рухнули, как пытались наши враги. Более того, наши экономики вступили на динамичный и ускоренный путь развития. Во многом это заслуга руководителей наших стран, а также всех специалистов, экспертов, руководителей предприятий, организаций и учреждений, которые работают в наших общих интересах.

По словам Премьер-министра, Беларусь активно сотрудничает с Российской Федерацией как на федеральном, так и на региональном уровне. Прямые связи с регионами России являются основой наших стабильных и устойчивых торгово-экономических отношений. Новосибирская область является важнейшим партнером Беларуси. Прошедший год был очень плодотворным. Двусторонняя торговля выросла на 42% до почти 500 миллионов долларов. Это хорошие результаты».

Премьер-министр Беларуси также посетил Новосибирский завод полупроводников «Восток» и выставку белорусских товаров.