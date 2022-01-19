Прямые новости: акции Sony упали почти на 10% в первый день торгов после сделки с Microsoft Activision Blizzard

Заявка Microsoft на покупку Activision Blizzard на сумму 75 миллиардов долларов подтолкнула Sony к самому большому однодневному падению с начала пандемии коронавируса в среду: акции японского развлекательного конгломерата упали на 9,8 процента в первые минуты торгов.

Но однодневные новости о сделке также вызвали спекулятивный всплеск покупок в остальной части игрового сектора Японии: акции Square Enix и Capcom выросли более чем на 5 процентов на фоне спекуляций, что они могут стать объектами выкупа в промышленном захвате земель.

Акции Nintendo и Konami выросли на 1,95% и 2,29% соответственно на открытии в Токио, так как инвесторы сделали ставку на то, что некоторые японские компании теперь могут рассматривать местные слияния как защитную меру против поглощений.

Удар по Sony вернул акции компании к уровню октября 2021 года, завершив период, в результате которого акции достигли 21-летнего максимума в начале этого года.

Трейдеры в Токио говорят, что акции упали из-за предположений о том, что сделка с Microsoft значительно повысит привлекательность Xbox Game Pass компании — услуги подписки, которая позволяет участникам играть в игры на нескольких платформах и напрямую бросает вызов модели Sony, ориентированной на консоли.

Дамиан Тонг, аналитик технологической отрасли в Macquarie в Токио, сказал, что покупка Activision Blizzard компанией Microsoft подчеркивает намерение американской компании продвигать свой бизнес видеоигр на всех платформах.

«Это также подтверждает наше давнее мнение о том, что зрелый бизнес консольных игр усилит конкуренцию между Microsoft и Sony, поскольку Microsoft будет противодействовать лидерству Sony на рынке консолей с помощью масштабных инвестиций в контент», — сказал Тонг в записке для инвесторов.