Прямые новости: война Путина отбросила российскую экономику на четыре года назад за один квартал

Федеральный министр внутренних дел Амит Шах откроет однодневную Национальную сельскую кооперативную банковскую конференцию, организованную Министерством сотрудничества и Национальной федерацией государственных кооперативных банков (NAFSCOB) в пятницу. На заключительном заседании конференции выступит федеральный государственный министр по вопросам сотрудничества Б.Л. Верма. Также будут присутствовать секретарь Министерства сотрудничества Гьянш Кумар, председатель NAFSCOB Кондоро Равиндер Рао и директор NAFSCOB Бхима Субрахманьям.
Агенты ФБР искали документы, связанные с ядерным оружием, среди прочего, в ходе беспрецедентного обыска, который они провели в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в начале этой недели во Флориде, согласно поразительному новостному сообщению. Ни министерство юстиции США, курирующее ФБР, ни следственное агентство не опровергли и не подтвердили сообщение Washington Post, опубликованное в четверг вечером.
Министерство связи сообщило в четверг, что за короткий период в десять дней Почта Индии продала гражданам национальных флагов на сумму более 1 крор рупий через свои почтовые отделения на 1,5 тысячи рупий, а также через Интернет.
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