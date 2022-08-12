Прямые новости: война Путина отбросила российскую экономику на четыре года назад за один квартал

Обновления новостей в прямом эфире: Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество заставить российских военных покинуть оккупированную Запорожскую АЭС после того, как по комплексу были нанесены многочисленные удары. «Весь мир должен немедленно отреагировать на изгнание оккупантов из Запорожья. Только полный уход россиян… обеспечит ядерную безопасность всей Европы», — заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

Федеральный министр внутренних дел Амит Шах откроет однодневную Национальную сельскую кооперативную банковскую конференцию, организованную Министерством сотрудничества и Национальной федерацией государственных кооперативных банков (NAFSCOB) в пятницу. На заключительном заседании конференции выступит федеральный государственный министр по вопросам сотрудничества Б.Л. Верма. Также будут присутствовать секретарь Министерства сотрудничества Гьянш Кумар, председатель NAFSCOB Кондоро Равиндер Рао и директор NAFSCOB Бхима Субрахманьям.

Агенты ФБР искали документы, связанные с ядерным оружием, среди прочего, в ходе беспрецедентного обыска, который они провели в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в начале этой недели во Флориде, согласно поразительному новостному сообщению. Ни министерство юстиции США, курирующее ФБР, ни следственное агентство не опровергли и не подтвердили сообщение Washington Post, опубликованное в четверг вечером.

Министерство связи сообщило в четверг, что за короткий период в десять дней Почта Индии продала гражданам национальных флагов на сумму более 1 крор рупий через свои почтовые отделения на 1,5 тысячи рупий, а также через Интернет.