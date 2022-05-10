Прямые новости: Илон Маск говорит, что Tesla открыта для приобретения горнодобывающей компании

Оператор украинской транспортной сети приостановил договорные обязательства по транспортировке газа по одному из магистральных газопроводов с Россией из-за активности вражеских сил, что может сократить потоки в Европу.

Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что транзит остановится в 7 часов утра в среду в пункте Сухрановка по двум трубопроводам меньшего размера, чем два газопровода, по которым идет газ из России. В нем заявили, что не могут проводить операции на пограничном пункте давления в Луганске — области Украины, которую Москва называет независимой страной — из-за российской оккупации.

«Вмешательство оккупационных сил в технические операции и изменение режима работы объектов газотранспортной системы, в том числе несанкционированные отключения газа из газотранспортных потоков, поставили под угрозу стабильность и целостность всей газотранспортной системы Украины», — говорится в сообщении. Заявление вторника.

Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что это повлияет на почти треть российских поставок, проходящих через страну в Европу, но по-прежнему можно будет удовлетворить потребности своих европейских клиентов, перенаправив газ на точку подключения Суджа.

Украинский оператор газопровода ранее предупреждал, что связанные с войной повреждения системы могут поставить под угрозу потоки, но впервые после вторжения он объявил о форс-мажоре, подчеркнув риски для поставок российского газа в Европу.

В прошлом году страны ЕС импортировали 155 млрд кубометров российского газа, из них около 40 млрд кубометров — через Украину. «Северный поток-1», крупнейший трубопровод из России в Германию, имеет пропускную способность 55 миллиардов кубометров.

Объявление о приостановке привело к тому, что фьючерсные контракты, привязанные к стандартным оптовым ценам на газ в Европе, выросли почти на 6 процентов во вторник почти до 100 евро за мегаватт-час, компенсировав прежние потери.

Юрий Витренко, генеральный директор украинской государственной газовой компании «Нафтогаз», возложил вину на российскую сторону. «Газпром должным образом уведомлен о том, что Украина больше не несет ответственности за транзит газа через территории, оккупированные Россией», — сказал Витренко.