Прямые новости: лидеры ЕС рассматривают возможность саммита в Украине на этой неделе

Он смелый комментатор, пытающийся предсказать конец дипломатической игры в шахматы, которая знаменует пограничный кризис между Украиной и Россией. Но следующие семь дней произведут если не попытку мата, то серьезные ходы.

Возможно, самое странное событие на этой неделе — четверг, когда Россия, как действующий председатель Совета Безопасности ООН, должна возглавить дебаты в глобальной штаб-квартире организации в Нью-Йорке по украинскому кризису.

Но перед этим новый канцлер Германии Олаф Шульц едет в Москву и Киев, чтобы разрядить напряженность. Он идет по стопам Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — и ставки высоки для всех европейских экономик — но встречи Шульца особенно важны, учитывая потребность Германии в новой восточной политике, или восточной политике, как это сделал Тимоти Гартон Эш. чистый. По его мнению статья в Financial Times на этой неделе.

В среду внимание переключится на НАТО, поскольку в Брюсселе соберутся руководители оборонных ведомств государств-членов.

Затем он возвращается в Германию в пятницу, когда начнется Мюнхенская конференция по безопасности. Среди спикеров — Камала Харрис, вице-президент США. Ожидается, что она использует свою поездку для встреч с союзниками и партнерами США для сдерживания российской агрессии. Так что это будет испытание ее дипломатических способностей.

экономические данные

История инфляции 2022 года вернется с новым импульсом на этой неделе, поскольку Индия, Китай, Япония, Соединенные Штаты, Великобритания и Канада предоставляют данные в той или иной форме — цифры ИПЦ или ИЦП. Данные о занятости также из Великобритании и ЕС. В другом месте Япония сообщает нам о своем квартальном ВВП, а также публикует протоколы заседания Федеральной резервной системы и Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике.

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Еда — тема корпоративных доходов на этой неделе, и аналитики призывают к розничным весам супермаркетов по обе стороны Атлантики — Carrefour и Walmart — а также фирм, занимающихся потребительскими товарами.

Инвесторы ранее будут искать признаки прогресса в стратегии оздоровления генерального директора Александра Бомбара. Ожидания для Walmart, крупнейшего в мире розничного продавца, который уже повысил годовой прогноз прибыли, который он объявит в четверг, выше. Однако обе компании находятся под давлением глобальных сил, связанных со смешением цепочек поставок и ростом инфляции.

Nestlé была одной из любимых компаний по производству потребительских товаров на рынке под руководством генерального директора Марка Шнайдера. Он переместил свое портфолио в быстрорастущие области, такие как продукты на растительной основе, наборы для еды и корма для домашних животных. Но его цифры за 2021 год, которые должны быть опубликованы в четверг, будут отражать трудное сравнение с предыдущим годом, когда отключение из-за коронавируса привело к увеличению продаж таких товаров, как кофе. Инвесторы также изучат, как крупнейшая в мире пищевая компания рассчитывает справиться с безудержной инфляцией издержек, которая привела к сокращению маржи ее конкурентов.

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