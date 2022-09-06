Прямые новости: правительства Финляндии и Швейцарии поддерживают энергетические компании

CVS Health согласилась купить поставщика медицинских услуг на дому Signify Health примерно за 8 миллиардов долларов, победив Amazon в ожесточенной битве за приобретение и открыв новый фронт в усилиях сети аптек стать диверсифицированным центром здравоохранения.

Акционеры Signify получат 30,50 долларов наличными за акцию, что составляет 6-процентную премию к цене акций компании на момент закрытия торгов в пятницу.

Компания из Далласа, штат Техас, может похвастаться сетью из 10 000 клиницистов в Соединенных Штатах, которые проводят оценку состояния здоровья на дому для широкого круга пациентов, в том числе для тех, кто охвачен государственной программой Medicare.

«Signify Health будет играть важную роль в продвижении нашей стратегии предоставления медицинских услуг и предоставит нам платформу для ускорения роста в области оказания ценностно-ориентированной помощи», — заявила генеральный директор CVS Health Карен Линч.

CVS уже была крупнейшей аптечной сетью в Соединенных Штатах, когда в 2019 году она купила страховую группу Aetna, что, по ее словам, было попыткой создать крупную компанию, способную снизить расходы на здравоохранение в Америке.

Эта сделка обозначила тенденцию к консолидации в секторе здравоохранения США. UnitedHealth Group, крупнейший конкурент CVS, объявила о сделках с компаниями, занимающимися оказанием медицинской помощи на дому и другими клиническими услугами.

Аналитики говорят, что популярность диверсифицированных медицинских компаний отражает потребность действующих компаний в снижении роста затрат, а также в защите от возможных сбоев. Amazon также был среди претендентов на приобретение Signify, Financial Times и других упомянутых ранее изданий.

Подробнее о сделке с CVS читайте здесь.