Прямые новости: российская вагнеровская милиция прибыла в Беларусь

Банки: Банковские гиганты Уолл-стрит JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo отчитаются о доходах за второй квартал. Ожидается, что у всех трех увеличится чистый инвестиционный доход, показатель того, сколько они получают от кредитования, из-за более высоких процентных ставок. Однако «сухая сделка» может помешать прибыли.

Черный камень: Крупнейший в мире управляющий активами сообщает квартальные результаты через месяц после заполнения заявки от Комиссии по ценным бумагам и биржам США на создание публично торгуемого фонда для биткойнов. Ожидается, что активы BlackRock под управлением вырастут примерно на 900 миллиардов долларов до 9,4 триллиона долларов в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим годом. Между тем, ожидается, что активы под управлением партнерских финансовых служб страны вырастут на 200 млн долларов до почти 3,7 млрд долларов во втором квартале по сравнению с теми же тремя месяцами 2022 года.

Доверие потребителей: Мичиганский университет опубликует свои предварительные данные по потребительскому доверию в США в июле, так как экономические перспективы меняются вверх, а инфляция замедляется. Экономисты ожидают, что индекс потребительского доверия вырастет до 65,5 в июле с 64,4 в июне.

Насдак РебалансировкаГруппа планирует решить проблемы чрезмерной концентрации в своем индексе, который отслеживает 100 крупнейших акций на фондовой бирже. На прошлой неделе было объявлено о «специальной ребалансировке» Nasdaq 100, но затронутые компании будут объявлены сегодня, до того, как она вступит в силу 24 июля.