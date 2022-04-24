Прямые новости российско-украинской войны: ожидайте высокопоставленных официальных лиц США в Киеве

Львов, Украина. Накануне самого важного христианского религиозного праздника года украинцы цепляются за многовековые традиции Пасхи на фоне войны, которая принесла разрушения и горе большей части страны.

У греко-католической церкви Преображения Господня в историческом центре Львова прихожане встали рядом с принесенными ими плетеными корзинами, покрытыми вышивкой и наполненными колбасой, копченой ветчиной, куличами, маслом и сыром, чтобы благословить их. Священник.

Это был ритуал, отмечаемый по всей Украине, в восточно-православных и восточно-католических церквях, которые следуют юлианскому календарю и в этом году будут отмечать Пасху в воскресенье.

Пасхальные завтраки должны были быть съедены после воскресной мессы.

Другие жители несли пасхальные корзины по мощеным улицам, направляясь к церквям каждой конфессии, расположенным в районе Центрального рынка, который был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда зазвучали сирены, кафе закрылись, а группа уличных музыкантов сделала перерыв от народной музыки, которую они исполняли на традиционных украинских струнных инструментах.

На близлежащем перекрестке некоторые жители положили букеты цветов к ногам статуи Богородицы рядом с кучами белых мешков с песком, предназначенных для защиты статуи от бомбардировок. С начала войны церкви покрывали религиозные статуи защитной оболочкой и отливали витражи.

Россия, которая преимущественно исповедует православие, на этой неделе отклонила призывы Украины и Организации Объединенных Наций к прекращению огня на Пасху.

Хотя большинство украинцев и россиян являются православными христианами, давняя напряженность между церковными лидерами в двух странах в последние годы обострилась. В 2019 году Церковь в Украине, находившаяся в подчинении Москвы с 1686 года, получила независимость.

Бойцы Сил региональной обороны Украины несут сладкий пасхальный хлеб возле своих окопов на оборонительной позиции в лесу на окраине Киева в субботу. кредит… Дэвид Гутенфельдер для The New York Times

В результате российских авиаударов на этой неделе во Львове погибло по меньшей мере семь человек, но город избежал большей части боевых действий, бушующих на востоке страны за последние два месяца. Сотни тысяч украинцев нашли здесь убежище или прошли через них на пути в Польшу и другие страны.

На центральном вокзале Львова волонтеры раздавали пасхальные конфеты детям-переселенцам, приехавшим из других городов. Одна семья баунти в течение пяти дней шла со своими четырьмя детьми из разрушенного южного порта Мариуполя в относительно безопасный район на западе Украины.

Многие украинцы сказали, что они придерживаются своих традиций перед лицом горя и страха, которые принесла война.

«В этом году в лицах и глазах людей не так много счастья, — сказала Мирослава Захаркова, преподаватель английского языка в колледже. «Многие люди грустят, многие мужчины ушли на фронт».

48-летняя Захаркова сказала, что провела традиционную пасхальную уборку в своем доме в деревне под Львовом. Она также испекла пасхальный хлеб и приготовила продукты, чтобы положить их в корзину для благословения в церкви.

«Мы надеемся, что бомб и предупреждений не будет, но никто не знает, что произойдет, поэтому мы немного напуганы», — сказала она.

Для многих перемещенных лиц война также привела к разлучению с их семьями.

22-летняя Анна Мокойда сказала, что это была первая Пасха, которую она провела вдали от своей семьи, которая проживала в Белой Церкви, городе в 50 милях к югу от Киева, когда бежала в город Черновцы на юго-западе страны.

Несмотря на опасность и неопределенность, многие украинцы были полны решимости придерживаться традиции.

«Пасха в военное время — это как солнце в дождливый день, — сказала г-жа Мокойда. «Очень важно сейчас, когда у вас есть такие дни, просто чувствовать себя живым и помнить, что до войны была жизнь».

22-летняя Нионелла Водольска также была перемещена. Она остановилась в западном городе Калуше, вдали от своей семьи в Киеве. Чтобы облегчить боль от разлуки с семьей, она сказала, что купила белую футболку с традиционной темно-красной вышивкой, чтобы носить ее на Пасху.

«Теперь я полностью понимаю важность сохранения таких традиций», — сказала г-жа Водольская. «Делать что-то естественное, праздновать что-то, что напоминает мне о счастливых временах моего детства, вселяет в меня надежду».

Священник Фотий освящает сладкий пасхальный хлеб в субботу перед тем, как его раздают волонтеры из Центра гуманитарной помощи в Запорожье, Украина. кредит… Линси Аддарио для The New York Times

На большей части страны комендантский час оставался в силе в течение субботней ночи, когда многие христиане традиционно проводили бдения и служили полуночную мессу, чтобы почтить память тех, кто ждал в Великую субботу у могилы Христа. Вместо этого многие люди планировали посмотреть мессу по телевизору.

«Мы должны понимать, что сбор гражданских лиц в назначенное время для несения службы в течение всей ночи может стать целью ракет, авиации и артиллерии», — говорится в заявлении Минобороны Украины в субботу утром.

Во Львове власти сначала объявили об отмене комендантского часа, но затем вновь ввели его, получив информацию о том, что пророссийские диверсанты могут планировать теракты в городе.

Ранее на этой неделе глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к священнослужителям с просьбой отказаться от пасхальных ночных служб в районах, пострадавших от боевых действий, из-за боязни российских бомбардировок.

«Нетрудно поверить, что это действительно произойдет, потому что враг пытается нас полностью уничтожить», — сказал он в телеобращении.