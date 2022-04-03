Прямые обновления: война между Украиной и Россией — The New York Times

Истории сопротивления в маленьком гарнизонном городке Василькиев обрели блеск легенды. Есть сообщения о сбитых российских транспортных самолетах, о преследовании десантников в джунглях и даже о неизвестном украинском пилоте по прозвищу Киевский призрак, защищающем небо.

Помимо чрезмерных ошибок, жители этого тихого сельского городка с обсаженными деревьями улицами и малоэтажными зданиями, построенными во времена Российской империи, смогли дать отпор русским войскам в решающие первые дни войны, не дав русским войскам захватить стратегический базы, которыми они обладали бы. Это позволило окружить столицу Киев.

Василькиев, где находится летная школа, подготовившая поколения пилотов, оперативная группа по борьбе с терроризмом и командный центр ПВО, защищающий столицу и центральную Украину, стал одной из первых целей российского наступления в первые часы и дни война. война. Крылатые ракеты приземлились на авиабазу, после чего ВДВ России нанесли серию наземных ударов.

Они не выиграли. Рассказы жителей, государственных чиновников, военнослужащих и гражданских лиц, зачисленных в региональные отряды обороны, описывают, как Украина отвергла российское наступление и помогла предотвратить более широкие цели России по контролю над страной.

Авиабаза была одной из первых целей, подвергшихся бомбардировке в 5 часов утра 24 февраля, в начале войны. В результате ударов повреждены здания, техника и системы ПВО.

Местные чиновники и офицеры заявили, что российские десантники обстреляли близлежащие села и начали наступление. Атаковали российских солдат во время авианалета, используя это в своих интересах, пока украинские войска прятались в бомбоубежищах.

«После авиаударов они попытались проверить периметр, — сказал один из офицеров ВВС, участвовавший в боевых действиях, при условии, что его идентифицировали только по званию — майор — и военному имени КР@М. пробраться внутрь, и им это удалось».

В целях безопасности офицер не уточнил, где именно происходили бои, кроме Киевской области.

К четвертой ночи войны русские нападавшие перегруппировались и стали гораздо более организованными, рассказал офицер ВВС КР@М, член отряда быстрого реагирования, принимавшего участие в бою.

Он сказал, что у русских были штурмовые винтовки, глушитель и очки ночного видения, которые позволяли им атаковать в темноте.

«В четыре утра, когда начались бои, он выстрелил в нашу охрану бесшумно, в голову, в полной темноте», — сказал он.

Он сказал, что ожесточенный бой начался, когда русские вошли в состав. Вскоре украинцы потеряли шестерых убитыми и двоих ранеными. Но точным огнем и метанием гранат, по его словам, им удалось убить пятерых нападавших и ранить шестого, вынудив оставшихся русских отступить.

«Нам повезло, что они не знали, как правильно бросать гранаты», — сказал [email protected] о россиянах. «Если бы они могли бросать гранаты, было бы очень грустно», что указывает на то, что украинцы могли быть захвачены.

Русские как будто вернулись, ибо были признаки того, что они привезли с собой убитых и раненых. «Мы видели пятна крови, но не тела», — сказал [email protected] Он сказал, что они даже нашли свои гильзы.

Он сказал, что был единственным украинцем с тепловизором ночного видения и смог застрелить троих нападавших. Он оплакивал своих потерянных товарищей, которые, по его словам, не имели такого же преимущества. «Самое тяжелое, — сказал он, — как всегда, потерять друзей».

После того боя 26 февраля украинцы заметили разведчиков, проводивших разведку по периметру своих баз, но дальнейших атак русские не предпринимали. Затем, около недели назад, они полностью исчезли.