Прямые обновления: война России в Украине

Вид с воздуха на Херсон, Украина, 20 мая (Андрей Бородулин/AFP/Getty Images)

В субботу заместитель главы российской администрации в Херсоне Кирилл Стримосов, по словам РИА-Новости, заявил, что оккупированная Россией Херсонская область закрыла свои границы для близлежащих украинских областей.

«Границы сейчас закрыты из соображений безопасности… Мы вообще не рекомендуем ездить в Украину, независимо от предлога», — сказал Стримосов, сообщает РИА.

Стримосов добавил, что пограничные переходы Херсона с Николаевской и Днепропетровской областями Украины закрыты, а проезд из Херсона в Крым или подконтрольные России районы Запорожья по-прежнему возможен.

Россия оккупировала почти весь Херсон, расположенный на юге Украины, с начала российского вторжения в Украину в конце февраля.

Некоторый контекст: Пункты выезда из Херсона были неофициально заблокированы в течение нескольких недель, по словам украинских официальных лиц, которые утверждают, что всех, кто хочет покинуть регион, отправляют в Крым.

CNN подробно рассказал десяткам украинских семей об их трудном путешествии в регион и за его пределы.

Усилия установленной Россией администрации в Херсоне по созданию военных баз и проведению референдума о преобразовании региона в «республику» продолжаются, как и другие отколовшиеся государства на востоке Украины.