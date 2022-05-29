Прямые обновления: война России в Украине

Александр Стрюк, глава Гражданской военной администрации в осажденном украинском промышленном городе Северодонецк, заявил в субботу, что украинские силы занимают «строго оборонительную позицию», поскольку на окраинах города бушуют бои.

В комментариях по национальному телевидению Стрюк сказал, что одни из самых ожесточенных боев развернулись вокруг гостиницы «Мир» на окраине города.

«Настоящий бой слышен в районе главного автовокзала», — сказал он. «Наша армия находится на строго оборонительной позиции, город постоянно подвергается обстрелам, а гуманитарный штаб в городе на сегодняшний день практически устарел, потому что передвигаться по городу небезопасно, а работа штаба остановлена. ”

Стрюк охарактеризовал ситуацию как ужасную, заявив, что не было ни мобильной связи, ни электричества. Его комментарии прозвучали всего через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном обращении в субботу, что время до освобождения Украины «убывает» с каждым днем ​​и что восстановление Украиной завоеваний России является «всего лишь вопросом времени».

«Мы обеспечили город водой, электричеством и насосными станциями», — сказал он. «Имеющаяся вода поступает из открытых колодцев с генераторами. В городе около шести-семи колодцев. Это очень опасно, как только люди соберутся за водой, там начнется бомбежка».

Однако Стрюк выразил некоторую уверенность в том, что город сможет выдержать некоторые из ограниченных поставок, доставляемых по дороге.

«Возможности добраться до города еще есть», — сказал он, добавив: «Есть возможности доставить минимальные грузы. Это очень сложно, но все же возможно».

«Эвакуация очень небезопасна, людей мало, приоритет отдается раненым. В городе доступен только базовый уровень медицинской помощи».

Генштаб ВСУ заявил в своем заявлении, что российские войска понесли потери и отступили на некоторые ранее занимаемые позиции в направлении Северодонецка, но добавил, что русские продолжают свои разведывательные операции в этом районе для выявления и нанесения ударов. элементы. Вооруженные Силы Украины.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что ближайшие дни «будут решающими» в битве за Северодонецк.

«Наши силы оттеснили противника на занимаемые ранее позиции», — сказал он. «Но мы должны понимать, что российские силы находятся на практике на подступах к Северодонецку», — добавил он.