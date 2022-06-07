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Прямые обновления: война России в Украине

7 июня, 2022
Marfa Fedoroa

Интенсивные бои за контроль над восточноукраинским городом Северодонецк продолжаются во вторник, и, по данным вооруженных сил Украины, Россия использует в этом районе артиллерию, авиацию и вертолеты.

Два человека получили ранения в результате бомбардировки российскими войсками горного училища в Лысечанске, расположенного на стратегической возвышенности через реку Северодонецк от Северодонецка, сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Хайди.

Хайди заявила, что Россия использовала «диверсионно-разведывательные группы» в поселке Белгоровка, к западу от Лысеханска и Северодонецка. Этот город также расположен на возвышенности у реки Северский Донец и Сайт был От крупномасштабного поражения Украины до нападения России в прошлом месяце.

На подступах к Северодонецку украинская армия заявила, что Россия применяет «дистанционное минирование в районе направления наступления наших сил на Робычный».

Чиновник сепаратистской Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил в Telegram, что за последние сутки в результате украинских обстрелов погибли девять мирных жителей.

В понедельник вечером глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрык заявил, что были «ожесточенные бои и уличные бои», и ситуация «менялась каждый час».

Украинские военные стреляют из гаубицы M777 вблизи линии фронта в Донецкой области, Украина, 6 июня (Рейтер)

Западнее, в Донецкой области, Украинские военные заявили, что Россия сосредоточила свои усилия на продвижении на юг от Изюма к Словинску, где линия фронта не сильно сдвинулась, несмотря на несколько недель ожесточенных боев.

«Вся линия фронта находится под постоянным обстрелом», — заявил в эфире национального телевидения глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он сказал, что украинские силы были сосредоточены на обороне рубежа, и что «в данный момент говорить о контратаке бессмысленно».

На юге Запорожской области г. Власти заявили, что бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения, но во вторник их интенсивность несколько снизилась.

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в Херсонской области, Украинские военные заявили, что Россия «сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании оккупированных границ, пополнении боеприпасов и топлива». Власти заявили, что Россия начала подготовку к «празднованию Дня России в регионе». 12 июня Россия отмечает свой национальный день.

На севере Сумщины, Российские власти заявили, что российские войска бомбили приграничный город Середина-Бода рано утром во вторник. Повреждено не менее шести домов и сельскохозяйственное здание, о пострадавших не сообщается.

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