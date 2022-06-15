Прямые обновления: война России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения во вторник, 14 июня. (Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения во вторник заявил, что в Северодонецке и Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

«Потери, к сожалению, болезненные», — сказал Зеленский в Северодонецке. «Но мы должны подождать». Далее он рассказал, как необходимо, чтобы украинская армия оставалась на Донбассе.

Чем больше потерь понесет противник, тем меньше будет у него сил для продолжения агрессии. Поэтому направление Донбасса является ключевым для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели», — сказал Зеленский.

Президент Украины также рассказал о «больных потерях» в Харьковской области, где российская армия пытается закрепить свои позиции.

«Борьба за это направление продолжается, и нам еще предстоит упорно бороться за полную безопасность Харькова и области», — сказал Зеленский.

По словам местного чиновника Максима Стрыника, в Изюме, к югу от Харькова, произошли ожесточенные бои.

Депутат Изюмского горсовета Стрыник сообщил, что российские силы пытаются двигаться в направлении Славянска и Парвенкова.

Вооруженным силам Украины контратаками удалось освободить некоторые населенные пункты на окраинах Изюма. По оценкам Стрельника, в Исеуме осталось 15 000 мирных жителей, а в городе отсутствуют электричество, вода, газ, мобильная связь и Интернет. По словам чиновника, в Исиуме разрушено около 80% инфраструктуры.