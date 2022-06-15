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Прямые обновления: война России в Украине

15 июня, 2022
Toma Kulikov
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения во вторник, 14 июня. (Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения во вторник заявил, что в Северодонецке и Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

«Потери, к сожалению, болезненные», — сказал Зеленский в Северодонецке. «Но мы должны подождать». Далее он рассказал, как необходимо, чтобы украинская армия оставалась на Донбассе.

Чем больше потерь понесет противник, тем меньше будет у него сил для продолжения агрессии. Поэтому направление Донбасса является ключевым для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели», — сказал Зеленский.

Президент Украины также рассказал о «больных потерях» в Харьковской области, где российская армия пытается закрепить свои позиции.

«Борьба за это направление продолжается, и нам еще предстоит упорно бороться за полную безопасность Харькова и области», — сказал Зеленский.

По словам местного чиновника Максима Стрыника, в Изюме, к югу от Харькова, произошли ожесточенные бои.

Депутат Изюмского горсовета Стрыник сообщил, что российские силы пытаются двигаться в направлении Славянска и Парвенкова.

Вооруженным силам Украины контратаками удалось освободить некоторые населенные пункты на окраинах Изюма. По оценкам Стрельника, в Исеуме осталось 15 000 мирных жителей, а в городе отсутствуют электричество, вода, газ, мобильная связь и Интернет. По словам чиновника, в Исиуме разрушено около 80% инфраструктуры.

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