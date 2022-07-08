Прямые обновления: война России в Украине

Местные жители смотрят на дым, поднимающийся после взрыва в Донецке, Украина, 7 июля. (Александр Ермоченко/Reuters)

Украинские военные сообщили, что за последние 24 часа было атаковано более сорока городов и сел на Донбассе, признав «частичный успех» попытки России продвигаться единым фронтом.

В Генштабе заявили, что российские войска сейчас пытаются продвинуться западнее Луганско-Донецкой границы в сторону городов Бахмут и Славянск, и «противник вел наступление в направлении Верхнокамянска с частичным успехом». Она добавила, что русские также наступали «в районе поселка Сперн».

Верхнекаменское и Спирное примыкают к основной трассе, ведущей на запад от Лисичанска, которая упала на прошлой неделе.

Украинцы также заявили, что «оккупанты наступают в направлении Вызыла Долина» под Бахмутом.

Генеральный штаб заявил, что русские использовали артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и авиаудары, пытаясь уничтожить оборону Украины.

В своем анализе военной ситуации в пятницу международная консалтинговая компания по безопасности Cavell Group написала в Твиттере: «Бои продолжаются на многих дорогах и в населенных пунктах вокруг Северска, в настоящее время ведется интенсивная артиллерийская перестрелка и в этом районе. Ситуация здесь очень нестабильна, поскольку Россия оттесняет силы на запад. .» Северск — последний город любого размера на пути на запад в сторону Славянска и Краматорска.

«Аналогичная ситуация возникает в отношении Бахмута, где Россия медленно набирает обороты, преодолевая сильное сопротивление, но постепенно захватывает большую часть шоссе на Лыщанск и замыкает оборону Бахмута», — добавил Кавелл.

Институт изучения войны заявил: «Российские силы продолжают наносить ограниченные наземные, воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всем направлениям 7 июля и, вероятно, продолжат ограничиваться ограниченными наступательными операциями, перестраивая силы и устанавливая условия для более крупного наступления».

Помимо попытки продвинуться на запад от Луганской границы, русские подверглись артиллерийскому обстрелу населенных пунктов севернее Славянска, при этом украинский Генштаб заявил, что «наши защитники нанесли потери противнику во время его очередной попытки наступления и оттеснили оккупантов в районе Богородишина, «В 20 км к северу от города.

«Чтобы выйти к административным границам Луганской области, русские уничтожают артиллерией окрестные села….не прекращают обстрел из всех видов тяжелого вооружения» по нескольким уже неподконтрольным им селам, заявил Сергей Хайди, глава военной администрации Луганской области.

«Но наши вооруженные силы контролируют форт», — сказала Хайди, имея в виду продолжающееся сопротивление вдоль территориальной границы.

В другом месте украинский Генштаб сообщил о дальнейших артиллерийских обстрелах населенных пунктов к северу от Харькова, а местные власти заявили о жертвах среди гражданского населения в результате ракетного обстрела восточной окраины города.

Областные военные ведомства сообщают об обстрелах как в Сумах на севере, так и в районе Кривого Рога на юге, без жертв.

Также на юге российские войска продолжают обстреливать Херсонскую и Николаевскую области в попытке вернуть себе недавно утраченные земли, по данным областных администраций, а несколько сел оказались «на грани уничтожения».

Группа Cavell подсчитала, что «в северном Херсоне вчера были этапы интенсивного артиллерийского обстрела». [Thursday]Однако на земле серьезных изменений не произошло. О Херсоне, Украина [forces] Слаженная артиллерия обстреляла некоторые укрепленные оборонительные позиции русских.