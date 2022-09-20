Прямые обновления: война России в Украине

По словам дипломатов ООН, знакомых с этим вопросом, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба акцентирует внимание на глобальных побочных эффектах энергетического и продовольственного кризисов войны в Украине во время встреч со своими коллегами в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Дипломаты говорят, что Кулеба делает это с конкретной целью: попытаться сохранить солидарность между странами, которые поддерживают Украину, признав влияние войны на их страну.

Хотя разрушения на Украине огромны, официальные лица украинского правительства считают, что если они прольют свет на то, как война влияет на территорию за пределами Украины, это, вероятно, побудит к продолжению поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

Дипломаты говорят, что продовольственный кризис является серьезным побочным эффектом, который может ощущаться во всем мире, и украинцы настаивают на сохранении и продлении нынешней зерновой сделки.

Один дипломат сказал, что Кулеба также планирует поставить в неловкое положение лидеров стран, которые получают особенно дешевую нефть из России, заявив, что они наживаются на том, что Украина становится жертвой.

Между тем официальные лица США и Европы уверены, что на этой неделе продолжится поддержка Украины, заявили официальные лица США и Европы.

Есть несколько факторов, влияющих на этот прогноз. Во-первых, успехи Украины на полях сражений сбили ее с толку, потому что странам было бы нехорошо отказываться от поддержки Украины, пока она добивалась успеха. Во-вторых, официальные лица ясно дали понять, что комментарии председателя КНР Си Цзиньпина и президента Индии Нарендры Моди на прошлой неделе придают дополнительный импульс придерживаться линии поддержки Украины.

Немного основной информации: На прошлой неделе Моди сказал Путину, что «сегодняшняя эпоха — не война» — серьезный упрек со стороны лидера, который в основном хранил молчание о конфликте на протяжении более шести месяцев.

В четверг во время встречи с китайским лидером Путин признал «вопросы и опасения» Си по поводу войны.