Прямые обновления: война России в Украине

Во время своего выступления в среду президент России Владимир Путин поддержал предложенные референдумы в нескольких оккупированных Россией областях Украины.

Путин сказал, что Россию попросили поддержать референдумы «народных республик» Донецкой и Луганской, а также Херсонской и Запорожской областей, и пообещал «все для обеспечения безопасных условий для волеизъявления людей». . «

Некоторый контекст: Поддерживаемые Кремлем многочисленные власти на восточных и южных оккупированных территориях Украина Он объявил, что на этой неделе проведет референдум о том, следует ли официально присоединиться к России, что угрожает переопределить контуры конфликта.

В явно согласованном заявлении назначенные Россией руководители оккупированных Херсонской и Запорожской областей, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики заявили, что намерены провести «выборы», начиная с 23 сентября.

Четыре области, объявившие о своих планах проведения референдума, составляют около 18% территории Украины. Россия не контролирует ни одну из четырех в полном объеме.

Референдумы могут подготовить почву для аннексии территорий Россией, что позволит Москве представить продолжающееся украинское контрнаступление там как нападение на саму Россию, тем самым предоставив Москве предлог для эскалации военного ответа.

Последние события произошли вслед за серьезным изменением позиции России после неожиданного и успешного наступления Украины на большую часть оккупированных территорий. Харьков Этот месяц, который стимулировал западных сторонников Украины и привел к ней Взаимные обвинения в Москве.