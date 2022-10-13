Прямые обновления: война России в Украине

По словам начальника областной полиции, беспилотники-камикадзе нанесли удары по объектам инфраструктуры Киевской области.
Начальник Киевской областной полиции Андрей Непетов сообщил, что в районе Бучи сбили три беспилотника-камикадзе.
Сегодня ночью противник осуществил серию ударов по инфраструктуре Киевской области. Он сообщил в сообщении в Telegram в четверг, что в результате взрывов возник пожар.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Начальник полиции не уточнил, какие именно объекты инфраструктуры были атакованы в Буче.
Он сообщил, что ночью беспилотники также наносили удары по целям в Макаревском районе Киевской области.
Алексей Кулеба, глава военной администрации Киевской области, также написал о беспилотниках в Telegram.
«Сегодня около пяти утра россияне осуществили налет на Киевскую область. В одном из населенных пунктов области произошло три нападения вражеских дронов-камикадзе на объект инфраструктуры. В результате возник пожар.
Травм не было. В 06:45 место возгорания установлено, открытого огня не было. В тушении пожара участвовали 43 человека и 12 единиц техники экстренных служб.
Он потребовал от жителей не фотографировать места терактов и не делиться ими в соцсетях.
«Не указывайте места и места входящих посещений. Будьте ответственны, ведь от этого зависит наша безопасность».
Некоторый контекст: Атаки камикадзе в четверг произошли после трех дней подряд смертоносных российских ударов по гражданским объектам на Украине, в том числе в столичном регионе.
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