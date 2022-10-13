Прямые обновления: война России в Украине

По словам начальника областной полиции, беспилотники-камикадзе нанесли удары по объектам инфраструктуры Киевской области.

Начальник Киевской областной полиции Андрей Непетов сообщил, что в районе Бучи сбили три беспилотника-камикадзе.

Сегодня ночью противник осуществил серию ударов по инфраструктуре Киевской области. Он сообщил в сообщении в Telegram в четверг, что в результате взрывов возник пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Начальник полиции не уточнил, какие именно объекты инфраструктуры были атакованы в Буче.

Он сообщил, что ночью беспилотники также наносили удары по целям в Макаревском районе Киевской области.

Алексей Кулеба, глава военной администрации Киевской области, также написал о беспилотниках в Telegram.

«Сегодня около пяти утра россияне осуществили налет на Киевскую область. В одном из населенных пунктов области произошло три нападения вражеских дронов-камикадзе на объект инфраструктуры. В результате возник пожар.

Травм не было. В 06:45 место возгорания установлено, открытого огня не было. В тушении пожара участвовали 43 человека и 12 единиц техники экстренных служб.

Он потребовал от жителей не фотографировать места терактов и не делиться ими в соцсетях.

«Не указывайте места и места входящих посещений. Будьте ответственны, ведь от этого зависит наша безопасность».

Некоторый контекст: Атаки камикадзе в четверг произошли после трех дней подряд смертоносных российских ударов по гражданским объектам на Украине, в том числе в столичном регионе.