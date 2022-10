Прямые обновления: война России в Украине

Россия перебрасывает в Херсон новые воинские части, готовясь защищать город от любого нового украинского нападения, заявил глава Разведывательного управления Министерства обороны Украины в интервью киевскому новостному сайту «Украинская правда».

Генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что пока Москва вывозила из города раненых, деньги, административные органы и российские финансовые учреждения, она отправляла дополнительные войска.

«[Russian bank] «Промсвисбанк и другие финансовые структуры, которые привезли туда россияне, ликвидируются», — сказал Буданов.

«Они берут деньги, [internet] Официанты, так называемые оккупационные власти… вывозят всех, кто не ходит, тех, кто серьезно ранен, стараются вывести из больниц как можно ближе тех, кто может ходить… Создают иллюзию что все потеряно», — добавил Буданов.

«И в то же время, наоборот, вводят туда новые воинские части и готовят улицы города к обороне».

Буданов сказал, что Москва действовала из страха, что украинские силы могут вернуть себе важную Каховскую плотину, которая находится к востоку от Херсона, и оцепить свои силы в городе.

«Они понимают, что если мы хотя бы возьмем под контроль Каховскую плотину… им придется очень быстро принимать решение. [they will have to] И вскоре покидают город и уходят, иначе рискуют оказаться в таком же положении, в котором ранее оказались наши части в Мариуполе».

Понимая все это, они подготавливают почву, чтобы в случае необходимости очень быстро выбраться оттуда. Однако сейчас они не собираются уезжать. Они готовятся защищаться».

Повторить Буданова обвинения Что русские «частично разобрали» плотину.

Он сказал, что не верит, что российские войска полностью его уничтожат, потому что это приведет к затоплению значительной части Херсонской области и перекрытию водоснабжения аннексированного Крыма и Запорожской АЭС.

Другими словами, если делать полное уничтожение, сценарий будет следующим. Готовы ли они к этому? — Я так не думаю, — сказал он.