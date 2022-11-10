Президент Украины Владимир Зеленский выступает со своим ночным обращением из Киева, Украина, 9 ноября (Президент Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «будет действовать очень осторожно, без эмоций, без неоправданного риска» в свете заявления России о выводе войск из части Херсонской области.

Зеленский сделал предостережение, которое поддержали высокопоставленные правительственные чиновники после того, как Москва заявила, что уйдет с западного берега реки Днепр в Херсонской области.

«Никто не уходит, только если не чувствует себя сильным. Враг не дарит нам подарков и не подает «знаков доброй воли», — заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

«И когда вы сражаетесь, вы должны понимать, что каждый шаг — это сопротивление врагу, это всегда потеря в жизни наших героев».

«Мы постепенно продвигаемся на юг и укрепляем свои позиции, шаг за шагом», — сказал Зеленский. «там

«Никто не уходит, если не чувствует себя сильным. Враг не дарит нам подарков, не делает «жестов доброй воли». «Мы за это боремся, — сказал Зеленский. — Ограничено — всегда во время войны. Обязательно буду не снабжать врага всеми подробностями наших операций».

«Будь то на юге, или на востоке, или еще где-нибудь — когда наш результат будет достигнут, все это увидят».

Украина, обвиняемый — Киев категорически отвергает это обвинение.