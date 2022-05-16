Прямые обновления: война России в Украине

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон проводит пресс-конференцию в Стокгольме, Швеция, 27 февраля (Patrik Jonsson/Stella Pictures/Abaca/Sipa USA/AP)

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о поддержке своей партией заявки страны на вступление в НАТО.

«Мы, социал-демократы, считаем, что лучшее, что есть в Швеции и безопасности шведского народа, — это наше вступление в НАТО. Это решение мы приняли после очень тщательного рассмотрения», — сказал Андерссон на пресс-конференции в воскресенье.

Андерсон отметил, что это решение отражает позицию, которую страна заняла 200 лет назад, оставив «политическую линию политики безопасности, которую мы проводили в различных формах и формах».

«Для нас, социал-демократов, политика военного отказа от союза сослужила нам хорошую службу. Но наш анализ показывает, что она не сослужит нам хорошую службу в будущем», — сказал Андерсон. Это не решение, которое мы приняли легко».

Премьер-министр заявил, что страна должна «адаптироваться к реальности» и принимать решения, исходя из нынешних условий.

«Совершенно ясно, что есть до и после 24 февраля 2022 года. Европа, Швеция и шведский народ живут в новой и опасной реальности. Европейская система безопасности, на которой Швеция веками основывала свою политику безопасности», — сказал Андерсен.

Это ожидаемое объявление было сделано после того, как Финляндия объявила в воскресенье о своем решении подать заявку на вступление в НАТО после того, как две страны ранее воздерживались от вступления по историческим и геополитическим причинам.

Ранее в воскресенье Шведская социал-демократическая партия опубликовала на своем веб-сайте заявление, в котором говорится, что она решила, что страна должна работать над подачей шведской заявки на вступление в НАТО.

Далее в заявлении говорится, что сторона, если запрос будет одобрен НАТО, должна объявить односторонние условия против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Анне Линде назвала это решение «историческим». в твиттере.

Ранее в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Он заявил, что «дверь НАТО открыта» для Швеции и Финляндии.