Прямые обновления: война России в Украине

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон, президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинисто покидают Розовый сад в Белом доме после выступления 19 мая. (Эндрю Харник/AP)

Лидеры Швеции и Финляндии в четверг встретились с президентом США Джо Байденом в Белом доме после того, как в среду они подали свои заявки на членство в НАТО.

Вот что вам нужно знать о том, что лидеры сказали на пресс-конференции в Розовом саду после встречи в Кабинете министров.

Байден предлагает «решительную поддержку» заявкам НАТО, Финляндии и Швеции

«Финские и шведские войска уже служили вместе с силами США и НАТО в Косово, Афганистане и Ираке. Финляндия и Швеция уже работают вместе с США, нашими союзниками и другими партнерами, чтобы поддержать храбрый народ Украины», — Байден. сказал, добавив, что все страны уже сходятся. Требования НАТО», потом еще что-то.«

администрация Байдена Отчет перед Конгрессом США Для этого вступить в НАТО для обеих стран

В четверг Байден объявил, что это «для того, чтобы Сенат мог эффективно и быстро дать рекомендации и одобрить договор». в Соединенных Штатах, Не менее двух третей членов Сената Необходимо проголосовать за утверждение новых государств-членов оборонного альянса. Точно так же законодательные органы Все 30 нынешних участников Новые кандидаты должны быть одобрены НАТО.

Лидеры Финляндии и Швеции надеялись на быструю ратификацию

«Российская война на Украине изменила Европу и нашу среду безопасности. Финляндия делает шаг на вступление в НАТО «Для того, чтобы укрепить не только собственную безопасность, но и более широко укрепить безопасность через Атлантический океан», — заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 800 миль.

Шведское правительство «пришло к выводу, что безопасность Шведы будут лучше защищены в НАТО «Альянс пользуется очень широкой поддержкой в ​​шведском парламенте», — заявила премьер-министр Магдалена Андерсен.

Поскольку Турцию упоминал каждый лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторить Ранее в четверг он заявил, что его страна «откажется от вступления Швеции и Финляндии в НАТО».

Объясняя это, он сослался на соображения национальной безопасности. Ранее на этой неделе Эрдоган обвинил обе страны в укрывательстве курдских «террористических организаций».

Он имел в виду в основном Курдскую рабочую партию (РПК), которая стремится создать в Турции независимое государство. Группа находится в вооруженном конфликте с Анкарой на протяжении десятилетий и признана террористической организацией Турцией, Соединенными Штатами и Европейским союзом.