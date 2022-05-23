Прямые обновления: война России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения в воскресенье. (YouTube/Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье объявил об «историческом» совместном таможенном контроле с Польшей, подчеркнув, что «единство украинцев и поляков никем не поколеблено».

«Найдено решение, которое революционизирует порядок на наших границах», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении. «Мы вводим совместный таможенный контроль с Польшей. Это значительно ускорит пограничные процедуры. Это снимет большую часть рисков коррупции. Но это также начало нашей интеграции в единое таможенное пространство Евросоюза. И это поистине исторический процесс».

Комментарии Зеленского прозвучали сразу после визита президента Польши Анджея Дуды в Киев сегодня утром. Дуда также подчеркнул единство между двумя странами, поскольку он стал первым иностранным лидером после российского вторжения, который обратился к Верховной Раде, Верховной Раде.

Зеленский охарактеризовал украинско-польские отношения так: «Наконец-то на абсолютно чистой и честной основе, без каких-либо ссор и наследия старых конфликтов. Это достижение — историческое достижение для нашего народа. И я хочу сохранить братство между украинцами и поляками навсегда». … И как я говорил об этом сегодня перед депутатами, наше единство между украинцами и поляками. Прочность, которую никто и никогда не сломает».

Зеленский также сообщил, что подписал указ о введении новой награды «в знак благодарности городам стран-партнеров, которые оказали наибольшую помощь. Жешув стал первым таким городом. Город спас. Справедливости ради».

Украинский лидер также сообщил о подготовке законопроекта, в котором будет отражен принятый в Польше закон об украинских гражданах, ищущих убежища в Польше и которым «по закону предоставлены те же возможности, что и полякам».

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, после вторжения России в феврале в Польшу прибыли почти 3,5 миллиона украинских беженцев, что делает ее крупнейшей страной, принимающей людей, бегущих из страны.

«Было бы правильным жестом принять такой закон в Украине», — сказал Зеленский. «Пусть будет так, чтобы гражданам Польши никогда не пришлось использовать такой закон. Но давайте выразим нашу благодарность и уважение».

Украинский лидер также сообщил, что разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и «обсудил пути увеличения объемов нашего экспорта, особенно сельскохозяйственной продукции. А также объемов импорта топлива в Украину».