Прямые обновления: война России в Украине

Кевин, бывший солдат США, сказал, что он и его команда на несколько дней оказались в ловушке внутри «дома из ада». (Мик Крейвер/CNN)

Кевин, коренастый американец чуть за тридцать, карабкается по обугленным руинам бывшей сауны, и сквозь пыль пробивается свет его iPhone.

«Дальше мы не пойдем, потому что этот провод намеренно к чему-то прикрепляют, а потом закапывают здесь», — предупреждает он. «Многие русские прошли через некоторые из этих мест и переминировали их. [in] Мины-ловушки».

Кевин входит в элитную группу ветеранов иностранного спецназа, в основном американцев и британцев, призванных помогать делу Украины.

В марте, по его словам, группа провела четыре дня на курорте, который они называли «домом из ада», часто всего в 50 метрах от российских войск. По его словам, это была самая дальняя удерживаемая украинцами позиция в Ирбине, пригороде Киева, где российские войска пытались продвинуться, чтобы захватить столицу.

Некогда богатый пригород теперь стал синонимом предполагаемых военных преступлений России — местом паломничества высокопоставленных лиц, которые пробирались по его разрушенным снарядами улицам. Кевин говорит, что он и его люди были одними из первых, кто стал свидетелем нападений на российских мирных жителей.

Несмотря на свою работу в качестве бывшего высокопоставленного сотрудника контртеррористической службы США, служившего в Ираке и Афганистане, Кевин говорит, что здесь, в Украине, он столкнулся с самой ожесточенной борьбой в своей жизни.

Он говорит, что он и его новые товарищи по оружию применили многие партизанские тактики, которые применялись против американских военных в таких местах, как Ирак и Афганистан. Они теперь повстанцы.

«Все более децентрализовано, — объясняет он. «Тактика малых групп, безусловно, является здесь большим преимуществом».

Мы не используем полное имя Кевина из-за характера его работы в Украине и для защиты его от репрессий со стороны России.

«Находиться сейчас на этой стороне, слушать их разговоры по радио — и они знают, что они где-то там, а мы не знаем, где и кто он — в этом определенно есть преимущество», — говорит он.

«Реальный боевой опыт»: Как и многие военные ветераны, Кевин говорит, что он был потрясен с тех пор, как несколько лет назад покинул поле боя. У него была постоянная работа в США, но он уволился, когда Президент Украины Владимир Зеленский начал призыв опытных иностранных боевиков в начале войны. Он добрался до Западной Украины, был доставлен в Киев и в считанные часы оказался на передовой в боях за столицу.

Он присоединился к Украинскому интернациональному легиону, созданному правительством в первые дни войны. Правительство платит ему и его коллегам скромную зарплату от 2000 до 3000 долларов в месяц, хотя, по их словам, они тратят гораздо больше на оборудование. У Международного легиона даже появился собственный сайт.и проинструктируйте потенциальных иностранных рекрутов обо всем, от того, как связаться с посольством Украины до того, что упаковать.

В те первые недели правительство изо всех сил пыталось избавиться от протестующих и военных туристов, которые были не в своей тарелке. К 6 марта они получили более 20 000 заявок, По словам министра иностранных дел.

Количество иностранных боевиков, находящихся сейчас в Украине, является государственной тайной, но представитель Международного корпуса заявил CNN, что «сосуществование» означает, что «шансы Украины на победу увеличиваются в геометрической прогрессии».

«Лучшие из лучших поступают в украинские вооруженные силы», — сказал CNN полковник Антон Миронович. «Это иностранцы с реальным боевым опытом, это иностранные граждане, которые знают, что такое война, умеют обращаться с оружием, умеют уничтожать врага».

Впервые в жизни Кевин защищался от вторжения лучше экипированного врага. Именно ему, а не противнику, приходилось беспокоиться об ударах с воздуха. Не было ни генерального плана, ни поддержки с воздуха — и не было бы эвакуации в случае катастрофы.

«Это было похоже на кино, — говорит он. «Это было сумасшествие с самого начала. Мы начали стрелять с закрытых позиций — огонь из стрелкового оружия внутри. Я был в пикапе, просто ехал по улице».

«Над нами танки и вертолеты. И слышно, как летят русские самолеты. А в чистом поле русские сбрасывали войска с вертолетов. «Это много.»

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