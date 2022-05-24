Прямые обновления: война России в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и президент США Джо Байден во время саммита лидеров «четверки» в Канти в Токио, Япония, 24 мая (Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Президент США Джо Байден говорит, что он и премьер-министр Индии Нарендра Моди, который был Нежелание осуждать Война России на Украине — «жестокий и беспочвенный» конфликт будет обсуждаться во вторник.

Байден и Моди встречаются на полях саммита «четверки» в Токио, в который входят их коллеги из Японии и Австралии.

Выступая перед журналистами, Байден Война повлияла «на весь мировой порядок».

«Соединенные Штаты и Индия продолжат тесно консультироваться о том, как смягчить эти негативные последствия», — сказал Байден.

«Наши страны могут и будут делать вместе так много, и я полон решимости сделать партнерство между Соединенными Штатами и Индией одним из самых близких на земле».

Индия — пока единственный член «четверки», который осудил действия России или ввел санкции против Москвы.

Затем Моди выступил со своими замечаниями: Он охарактеризовал четырехсторонние встречи как «чрезвычайно позитивные и продуктивные». Он похвалил американо-индийские отношения как «доверительное партнерство» и силу глобального блага, подчеркнув «общие интересы и общие ценности», а также экономическое сотрудничество.

Он не упомянул войну на Украине.

Издевательство над Байденом: После того, как два лидера выступили, они еще какое-то время продолжали сидеть, чтобы сделать фотографии для прессы – короткое молчание почти мгновенно было нарушено репортерами, выкрикивающими вопросы о России.

«Собираетесь ли вы подтолкнуть премьер-министра Моди к более жесткой позиции в отношении России?» — сказал один из журналистов. Другой спросил: «Вы просили премьер-министра Моди отказаться от российской нефти?»

Ни один из лидеров не ответил, но Байден бросил на Моди насмешливый взгляд, поднял брови и сказал: «Добро пожаловать в американскую прессу».

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