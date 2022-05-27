Прямые обновления: война России в Украине

На этом видео, опубликованном ВСУ, видно разрушительное воздействие российских реактивных гранатометов ТОС-1А, поразивших украинские позиции возле Новомихайловки в Донецкой области 26 мая (ВСУ/Cover Images/Reuters)

Украинские официальные лица заявили, что российские силы используют широкий спектр вооружений на нескольких фронтах на востоке Украины, пытаясь сломить упорную украинскую оборону, которая превосходит численностью.

Некоторые из этих официальных лиц описывают ситуацию как «чрезвычайно сложную» и признают, что в некоторых местах украинским частям, возможно, придется отступить.

Украинские официальные лица заявляют, что в последние дни русские объединили баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию и танки в безжалостном обстреле городов в Луганской и Донецкой областях, которые все еще контролируются Украиной.

Национальная полиция Украины заявила, что в результате обстрелов 13 населенных пунктов в Донецке погибли мирные жители, а также несколько городов, ранее не подвергавшихся обстрелу. Российские силы, похоже, увеличивают количество городов, которые они бомбят, пытаясь разрушить украинскую оборону и линии снабжения.

Их главной целью, по-видимому, является захват Славянска, который в последние дни подвергся усилению бомбардировок. Мэр Вадим Ляч сообщил, что половина города сейчас без воды, а газа не будет «до отопительного сезона».

Все больше украинских официальных лиц описывают военную ситуацию в мучительных выражениях, хотя на местах российские успехи были скромными.

Депутат Верховной Рады, член Комитета национальной безопасности Федор Вениславский назвал ситуацию «сложной».

«Самые горячие точки — это Северодонецк и Лесичанск. Противник пытается окружить наши силы», — заявил он украинскому телевидению.

Города-побратимы Луганска были почти полностью разрушены, но украинские войска еще существовали. По оценкам, в Северодонецке все еще находится около 15 000 мирных жителей.